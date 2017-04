TP.HCM: Trinh sát tóm gọn 2 đối tượng cướp túi xách người đi đường

Ngày 15/4, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, tổ tuần tra của đội vừa bàn giao 2 nghi phạm Nguyễn Chí Công (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Nguyễn Minh Phước (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai tên cướp bị bắt tại công an.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi đang đi tuần tra, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Khi đến ấp Đình, xã Tân Phú Trung, tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên trên nhanh tay giật túi xách của một phụ nữ đi đường. Ngay lập tức, các trinh sát đặc nhiệm tổ chức truy đuổi 2 đối tượng.

Phát hiện bị truy đuổi, 2 thanh niên tăng ga hòng tẩu thoát. Truy đuổi khoảng gần 20km, tổ tuần tra ép được xe của 2 đối tượng. Lúc đó, tên ngồi sau rút sẵn dao trong người chém nhiều nhát vào trinh sát đặc nhiệm nhưng các trinh sát đã nhanh chóng quật ngã 2 tên cướp.

Tang vật thu được gồm 1 xe máy, 1 dao và 1 túi xách màu đỏ. Trong túi xách có 7,6 triệu đồng, điện thoại Samsung Galaxy của chị Phạm Thị L. (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi).

Sau đó, tổ tuần tra đã bàn giao 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Chí Công và Nguyễn Minh Phước, trong đó Công nghiện ma túy nặng. Để có tiền hút ma túy, Công và Phước rủ nhau đi cướp tài sản người đi đường.

Tô Hương Sen