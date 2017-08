Bị dọa “dính” vào đường dây rửa tiền, nạn nhân sập bẫy

Mất 17 triệu đồng vì... liên quan đến “rửa tiền”

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra vô cùng phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, dùng chiêu gọi điện qua Internet vào các thuê bao của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, chúng thông báo nội dung bị hại đang nợ cước điện thoại hoặc số tài khoản ngân hàng của bị hại bị kẻ xấu chiếm đoạt, dùng vào mục đích xấu. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản khác rồi rút cạn, chiếm đoạt.

Mới đây, trên địa bàn xã Cư Suê, huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) nhiều người dân đã bị chúng gọi điện vào số thuê bao điện thoại bàn, dựng màn kịch để chiếm đoạt tiền.

Trong đơn trình báo, chị Nguyễn Thị Vi Vi (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Cư Suê) cho biết, khoảng 8h ngày 4/8, khi đang ở nhà, chị bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy 17999999 gọi vào số điện thoại bàn của gia đình. Khi chị Vi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông tự xưng là nhân viên tổng đài VNPT.

Người này thông báo số thuê bao điện thoại mà chị đang sử dụng có nợ cước với số tiền 8.970.000 đồng. Vì không thường xuyên sử dụng điện thoại bàn để liên lạc, chị Vi thắc mắc và yêu cầu người này kiểm tra lại.

Tuy nhiên, lúc này “nhân viên tổng đài” trả lời rằng có người lạm dụng số thuê bao của gia đình chị Vi để liên lạc ra nước ngoài. Đồng thời, người này yêu cầu chị Vi cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại di động.

Người này còn yêu cầu chị Vi báo công an. Trong khi đang hoang mang, chị Vi liên tiếp nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ như: 3379725980, 31113044849, 84000113, 3111304843.

Phía đầu dây bên kia, những người này cũng tự xưng là “nhân viên tổng đài”, thông báo chị đang liên quan đến đường dây hoạt động phi pháp. Để tạo lòng tin, “nhân viên tổng đài” còn yêu cầu chị Vi trình báo công an và sẽ kết nối máy giúp.

Khi “nhân viên tổng đài” kết nối máy, từ đầu dây bên kia, một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ thuộc bộ Công an. Người này cho biết, đang điều tra đường dây rửa tiền có liên quan đến chị Vi. Không chỉ vậy, vị này cho biết đã bắt được 2 người trong đường dây và 2 đối tượng khai chị Vi là người cầm đầu và đã đưa cho chị 200 triệu đồng tiền hoa hồng.

Chị Vi kể lại sự việc với PV.

Quá hoảng loạn, chị Vi trình bày không nhận được khoản tiền nào từ tài khoản khác, ngoài số tiền mới vay vốn từ chương trình tín chấp của hội Phụ nữ xã Cư Suê vào ngày 2/8.

Lúc này, người kia yêu cầu chị phải chuyển số tiền mới vay vào số tài khoản 0691000383385 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cầu Giấy, TP.Hà Nội, chủ tài khoản Phạm Đình Phi để xác minh. Sau khi điều tra xong “bộ Công an” sẽ trả vào tài khoản lại cho chị.

Chị Vi kể: “Thời điểm đó, vì tâm lý hoang mang và cũng muốn chứng minh mình trong sạch, tôi đã mang 17 triệu đồng còn lại từ số tiền vay vốn chuyển vào số tài khoản mà các đối tượng xấu cung cấp.

Khi thực hiện xong giao dịch, đối tượng tiếp tục gọi điện cho tôi thông báo khoảng 13h30 cùng ngày đến ngân hàng để nhận lại tiền nên tôi ra về. Trên đường về nhà, nghi mình đã bị kẻ xấu lừa, tôi vội gọi vào các số điện thoại trước nhưng không số nào liên lạc được. Ngay lập tức, tôi quay lại ngân hàng yêu cầu kiểm tra tài khoản thì được biết số tiền vừa gửi đã bị rút sạch”.

Chị Vi đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo 17 triệu đồng.

Trăm phương nghìn kế

Lúc này, chị Vi làm đơn trình báo đến công an. Theo Công an xã Cư Suê, ngoài việc chị Vi bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tiền, nhiều người dân ở xã Cư Suê cũng báo cáo bị rơi vào trường hợp tương tự.

Theo đó, cũng trong ngày 4/8, những đối tượng nói trên đã gọi vào số điện thoại bàn của chị Nguyễn Thị Mộng Vân (SN 1989, ngụ thôn 1, xã Cư Suê) mạo nhận nhân viên tổng đài thông báo chị có số nợ cước là 8,5 triệu đồng. Lúc này chị Vân phản ứng về số tiền cước trên và yêu cầu “nhân viên tổng đài” kiểm tra lại.

Cũng tương tự kịch bản dựng lên đối với gia đình chị Vi, nhân viên tổng đài cho biết, chị đang liên quan đến đường dây làm ăn phi pháp cùng với các đối tượng nước ngoài và kết nối máy cho chị gặp vị cán bộ thuộc bộ Công an để điều tra. Qua điện thoại, vị này yêu cầu chị Vân phải đóng cửa vào nhà để trực tiếp lấy lời khai qua điện thoại.

Chị Vân kể: “Vị này cho biết trong tài khoản của tôi hiện có rất nhiều tiền của một tổ chức làm ăn phi pháp chuyển vào và yêu cầu tôi phải ra Hà Nội để lấy lời khai. Lúc đó, tôi đã không đồng ý và khẳng định chưa lập tài khoản ngân hàng nào.

Vị cán bộ công an tự xưng liên tục hù dọa sẽ bắt tôi chịu tù ở mức án cao nếu không hợp tác điều tra khiến tôi hết sức hoang mang. Đối tượng này yêu cầu tôi phải chuyển tiền vào một tài khoản để xác minh, điều tra, khiến tôi hết sức phân vân và hoài nghi”.

Sau cuộc lấy lời khai qua điện thoại, vị “công an” yêu cầu chị không được tiết lộ thông tin cho người thứ 3 (kể cả chồng) vì “sợ lộ thông tin điều tra”. Điều này khiến chị Vân nghi ngờ mình đã bị các đối tượng xấu lừa, nên không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng, Trưởng Công an xã Cư Suê cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã đã lập hồ sơ báo cáo Công an huyện Cư M'gar điều tra theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tại địa phương, đơn vị cũng tổ chức, họp thông báo qua loa đài cho người dân cảnh giác những chiêu trò của các đối tượng xấu nhằm tránh tình trạng tương tự xảy ra”.

Mai Cường