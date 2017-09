Bí thư huyện uỷ trần tình về vụ xe ô tô của mình gây tai nạn

Trước đó, như Báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 21h30 ngày 25/9, trên QL48, đoạn qua địa bàn thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo những người dân chứng kiến sự việc, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô mang BKS: 37A – 196.65 của ông Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện ủy Quế Phong lưu thông trên QL48, theo hướng thị trấn Kim Sơn – xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Khi rẽ trái sang đường, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 37F1 – 036.07 do một thanh niên điều khiển (chưa rõ danh tính) chở theo một người bạn. Hậu quả, 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy bị thương, phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 26/9, trả lời với báo chí, trung tá Hồ Minh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, người điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A – 196.65 va chạm với xe máy mang BKS: 37F1 – 036.07 là anh Nguyễn Văn Khôi (SN 1981), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Còn người điều khiển xe máy là anh Vi Văn Thái (SN 1997), chở theo anh Lô Văn Tiến (SN 1993), cùng trú Bản Ang, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Liên quan đến sự việc này, chia sẻ với PV, ông Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện uỷ Quế Phong cho biết, chiếc xe ô tô mang BKS: 37A – 196.65 là của ông, nhưng tối hôm xảy ra vụ tai nạn lại cho người khác mượn đi.

“Tối hôm đó, tôi có cho đứa cháu (anh Nguyễn Văn Khôi – PV) mượn xe đi công việc, nhưng không may trên đường về thì xảy ra tai nạn. Do vụ việc xảy ra ngay trước nhà nên gia đình đã lập tức cùng với tài xế, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, các nạn nhân đã bình phục và được bệnh viện cho về nhà. Quan điểm của gia đình, đây là điều không may đối với 2 bên. Với trách nhiệm là chủ xe, tôi sẽ cùng với tài xế thoả thuận hỗ trợ tiền thuốc men và sửa xe cho các cháu”, ông Thi cho hay.