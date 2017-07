Bị xe ô tô khách đâm trực diện, 2 thanh niên thương vong

Khoảng 15h ngày 26/7, xe khách mang BKS: 29B – 084.46 (chưa rõ người điều khiển) chạy trên QL15B theo hướng Ngã ba Đồng Lộc – QL1A. Khi đi đến địa phận xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì đâm trực diện vào xe máy BKS: 38C1 – 031.02 chở theo 2 thanh niên chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh đã khiến một nạn nhân tên Đ. (SN 1993), trú ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng khiến xe khách và xe máy bị hư hỏng.

Xác nhận vụ việc, một cán bộ Công an xã Sơn Lộc cho biết, ngay khi nhận được tin báo đơn vị đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngân Hà