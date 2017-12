Biết người yêu có bầu, bán sang Trung Quốc để ‘phủi’ trách nhiệm

Ngày 8/12, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nầm Pồ (Điện Biên) và Công an tỉnh Lào Cai khám phá thành công chuyên án Mua bán người, bắt giữ 2 đối tượng và giải cứu 1 nạn nhân.

Hai đối tượng bao gồm: Vừ A Lử (SN 1976, trú tại bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) và Lầu A Lồng (SN 1991, cũng trú ở xã Pa Tần).

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 2/2017, Vừ A Lử có làm quen với chị T. (SN 1992, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Vốn ăn nói giỏi, khéo nắm bắt tâm lý phụ nữ, Lử nhanh chóng chiếm được thiện cảm của chị L.. Hai bên ngày càng nói chuyện nhiều hơn rồi chị T. nhận lời đồng ý yêu Vừ A Lử.

Sau thời gian yêu nhau mặn nồng, chị T. bàng hoàng khi biết mình đã có thai nên vội vàng báo cho người yêu để cùng tính chuyện lâu dài. Tuy nhiên, do lo sợ sự việc bị gia đình biết, Lử bàn bạc với Lầu A Lồng lừa bán chị T. sang Trung Quốc.

Sau khi lên kế hoạch xong xuối, Lử gọi điện thoại thông báo với chị T. là mình bị ốm nặng nên đang phải chữa bệnh tại khu vực biên giới Trung Quốc. Do ốm đau sinh hoạt khó khăn, Lử nhờ chị T. tới chăm sóc và sẽ nhờ bạn là Lầu A Lồng đón đi thăm.

Thấy người yêu ốm đau, chị T. lo lắng chuẩn bị đi chăm sóc. Khi Lồng đến đón, chị T. vội vã đi cùng mà không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy của gã bạn trai ác tâm cùng đồng bọn. Hai đối tượng đã bán chị T. cho 1 đối tượng người Trung Quốc với giá 17 triệu đồng.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/11/2017, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị T. đã tìm cách bỏ trốn và gọi điện về cho gia đình cầu cứu. Chị T. cũng cho biết, sau khi bị bạn trai bán sang xứ người, chị lại tiếp tục bị các đối tượng bên Trung Quốc bán nhiều lần.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu chị T. từ bên kia biên giới trở về đoàn tụ với gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Vừ A Lử và Lầu A Lồng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và cơ quan công an cũng xác định 2 đối tượng còn liên quan đến 3 vụ bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.Ngân