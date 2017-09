Bình Dương: Đối tượng giết người trước trường mầm non đầu thú

Ngày 6/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ vụ xô xát khiến anh T.N.N. (SN 1989, quê tỉnh An Giang) tử vong. Đồng thời, cơ quan đang tạm giữ đối tượng Phan Chí Nhã (SN 1977, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra xử lý hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 21h30' ngày 3/9, trước khu vực cổng trường mầm non H.T.P. đường liên huyện Tân Uyên – Dĩ An (khu vực giáp ranh thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nhã và anh N. có xảy ra mâu thuẫn.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại đây, Nhã đã dùng tuốc nơ vít (loại đầu dẹp) đâm liên tiếp vào người anh N., khiến nạn nhân bị thương nặng. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng anh N. đã tử vong.

Sau khi gây án, Nhã tới Công an phường An Phú, thị xã Thuận An đầu thú. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phùng Sơn