Bình Dương: Sắp cổ phần hoá nhiều doanh nghiệp Nhà nước

Trong kỳ họp tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố nhiều kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, giao thông, quy hoạch phát triển đô thị, nông nghiệp, môi trường... UBND tỉnh cũng cho biết những chỉ số về đầu tư phát triển, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 7,85% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 8,41%, dịch vụ tăng 7,61%, nông - lâm, nghiệp và thuỷ sản tăng 3,76%, thuế sản phẩm tăng 6,45%.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển xã hội ước thực hiện 29.883 tỷ đồng (tăng 10,9% so cùng kỳ), đầu tư xây dựng cơ bản là 1.419,7 tỷ đồng đạt 19% so với kế hoạch. Đầu tư trong nước từ đầu năm đến ngày 15/6/2017 đã thu hút được hơn 20.802 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 39,7% so với cùng kỳ. Nước ngoài trực tiếp đầu tư thu hút 1 tỷ 671 triệu USD, đạt 119,4%.

Bình Dương là tỉnh đang trên đà phát triển mạnh và thu hút được nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, liên quan tới hoạt động cổ phần hoá và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Becamex.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang trình Thủ tướng phương án cổ phần hoá Tổng công ty Thanh Lễ, triển khai các thủ tục cổ phần hoá nhà máy in thuộc công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương…

Công ty Bewase đã chính thức cổ phần hoá vào tháng 8/2016.

Trước đó, vào tháng 8/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã tiến hành cổ phần hoá công ty Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (Bewase, doanh nghiêp Nhà nước). Công ty này đi vào cổ phần hóa với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào khai thác kinh doanh nước sạch, xử lý rác thải… Hiện, khối lượng tài sản của công ty ước 8.800 tỷ đồng; doanh số hàng năm đạt 342 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng.

Phùng Sơn