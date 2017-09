BlackBerry “bắt tay” với Delphi phát triển phần mềm xe tự lái

Theo trang tin Carscoops, Delphi Automotive - nhà cung cấp phụ tùng ô tô toàn cầu đã phát triển một hệ thống lái tự động mang tên CSLP và có ý định muốn bán cho các nhà sản xuất xe trên toàn thế giới vào năm 2019.

Tuy nhiên, hệ thống này chưa thực sự hoàn hảo và thiếu tin cậy, do đó BlackBerry ngỏ ý bước vào “cuộc chơi” và hứa hẹn sẽ cung cấp một hệ điều hành tiên tiến được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn cao của hệ thống Delphi CSLP.

Theo đó, quan hệ đối tác này sẽ mang lại hệ điều hành QNX đến cho một hệ thống mô hình hóa và kiểm soát tập trung (CSLP) của Delphi, mà công ty gọi là “giải pháp lái xe tự động tích hợp hoàn chỉnh” dự kiến ​​ra mắt vào năm 2019. Delphi hy vọng sẽ cung cấp nền tảng CSLP cho các nhà sản xuất ô tô không muốn phát triển hệ thống tự lái của riêng mình.

Hệ điều hành của BlackBerry sẽ được sử dụng song song với các thuật toán phần mềm của riêng Delphi và phần mềm trung gian để tăng cường hiệu suất và sự an toàn của nền tảng. An toàn ở đây đề cập đến an ninh không gian mạng, mà BlackBerry tuyên bố là bộ giáp mạnh mẽ của QNX. Hệ điều hành tự hào với các tính năng như kiến ​​trúc microkernel, mã hóa tập tin, và phát hiện bất thường…

Giám đốc công nghệ của Delphi, ông Glen De Vos cho biết: “BlackBerry QNX sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng phần mềm mạnh mẽ cho CSLP và giúp nâng cấp hệ thống lái tự động của Delphi. Chúng tôi muốn bắt đầu thử nghiệm hệ thống lái tự động của mình ngay trong năm 2019 và tới năm 2020, phần mềm sẽ tới tay các nhà sản xuất ô tô trên thế giới”.

Được biết, phần mềm giải trí và định vị trong xe hơi của BlackBerry đã được sử dụng trong hơn 60 triệu phương tiện, trong đó có một phần hệ thống thông tin giải trí Sync của Ford.

Phúc Đạt