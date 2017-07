Cận cảnh những đổi mới của BMW X3 so với thế hệ cũ

Các hệ thống an toàn hoạt động bao gồm Hệ thống Active Cruise Control mới nhất với chức năng Stop & Go, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Cảnh báo khởi hành, Bảo vệ người đi bộ ban ngày, Cảnh báo va chạm phía trước trong thành phố, Cảnh báo giao thông phía sau và Hạn chế Tốc độ. Gói Driver Driving Assistant Plus bổ sung thêm giữ làn đường, hỗ trợ Giao thông và Cảnh báo va chạm trước và sau.