Ngày 4/12, Văn phòng bộ Công an thông tin, hiện nay Bộ GTVT, Bộ Công an, tỉnh Tiền Giang cùng đồng loạt vào cuộc để giải quyết sự việc liên quan ách tắc giao thông qua trạm Bot Cai Lậy.

Sau khi hoạt động trở lại hôm 30/11, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra khiến BOT Cai Lậy liên tiếp phải xả trạm.

Theo đó, bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, công an địa phương tổ chức công tác trinh sát điều tra thu thập củng cố chứng cứ các đối tượng cầm đầu, có hành vi kích động, xúi giục người dân lợi dụng bất cập trong BOT nhằm gây rối trật tự công cộng, côn đồ hung hãn, vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cá nhân và làm mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho rằng tại trạm thu phí Cai Lậy có một số đối tượng quá khích, có hành vi phản đối như cố tình đánh xe để giữa trạm rồi tắt máy bỏ đi, gây ùn tắc, làm hàng nghìn lượt phương tiện khác phải xếp hàng chờ đợi.

