Bộ Công an điều tra việc mua bán nhà, đất công ở Đà Nẵng

Liên quan đến việc chiều ngày 18/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố những vi phạm của Bí thư và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) vừa có văn bản gửi ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố từ năm 2006 đến nay.

Theo đó, cục An ninh điều tra (Tổng cục An ninh, bộ Công an) tiến hành điều tra những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Huỳnh Đức Thơ.

Bộ Công an đề nghị ông Huỳnh Đức Thơ, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố, như: Văn phòng UBND; sở Kế hoạch và Đầu tư; sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế… phối hợp với cơ quan An ninh điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, giao nhà đất, thuộc đất sở hữu Nhà nước cho tổ chức, cá nhân của UBND TP.Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Đồng thời, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua hoặc thuê 31 nhà công sản tại TP.Đà Nẵng.

Trước đó, như tin đã đưa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng.

Cơ quan kiểm tra cho biết, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận của bộ Chính trị và thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai; đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

