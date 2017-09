Liên quan đến vụ việc hi hữu 2 tử tù trốn trại, bộ Công an đã giao Công an TP.Hà Nội thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ việc trốn khỏi nơi giam giữ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ theo Điều 311, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, PC44 cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Đây là 2 tử tù đã lợi dụng lúc trời đang mưa to, phá cùm, bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 (bộ Công an).

Hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam.

Theo một nguồn tin, lãnh đạo bộ Công an đã giao tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương truy bắt 2 tử tù trốn trại.

Các lực lượng của cục Cảnh sát Hình sự, cục Cảnh sát truy nã tội phạm, văn phòng cơ quan CSĐT bộ Công an… đều đã được huy động để truy bắt 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện 2 đối tượng trên trốn ở đâu thì báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ với điều tra viên Lê Thế Vinh, số điện thoại 0.983.993.113) hoặc báo ngay về đội Điều tra trọng án (đội 9), phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội theo số điện thoại: 069.219.6451 – 0983.304.867.

C.Công