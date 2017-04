Bổ sung tội danh cho 2 ‘tú ông’ thay nhau hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 14/4, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội Mua bán trẻ em, đối với Nguyễn Thành Trinh (SN 1980) và Lê Xuân Kỳ (SN 1970), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, 2 bị can trong vụ án hiếp dâm trẻ em, xảy ra vào ngày 26/6/2016, tại huyện Kỳ Anh.

Ngoài ra, CQĐT còn quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lô Thị Xuân Lý (SN 1986), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em.

Bị can Nguyễn Thành Trinh và Lê Xuân Kỳ. (Ảnh: CQĐT cung cấp).

Trước đó, qua quá trình theo dõi, Công an huyện Kỳ Anh phát hiện đường dây mua bán trẻ em từ các huyện miền Tây Nghệ An đưa về địa bàn Kỳ Anh để hoạt động mại dâm. Sau một thời gian điều tra, công an huyện này đã bắt được đối tượng Lô Thị Xuân Lý.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Trinh và Lê Xuân Kỳ, về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bị can Lô Thị Xuân Lý. (Ảnh: CQĐT cung cấp).

Theo thông tin CQĐT cung cấp, 2 đối tượng Trinh và Kỳ mở quán tại địa bàn xã Kỳ Phong, để tổ chức hoạt động mại dâm. Trong quá trình “hành nghề”, Kỳ và Trinh đã nhờ Lý tìm giúp người đến phục vụ cho quán, được Lý nhận lời.

Ngày 26/6, Lý tìm được em Kha Thị B. (SN 2001), trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau khi bàn giao em B. cho 2 “tú ông” này, Lý nhận về 5 triệu đồng.

Khi đón B. về tại quán, Kỳ và Trinh đã thay nhau hãm hiếp em, mặc cho nạn nhân khóc xin.

Ngày 9/8/2016, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thành Trinh và Lê Xuân Kỳ về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thúy Nga – Hồ Ngọc