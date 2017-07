Bộ Tài chính thông tin việc giải ngân 5,8% của Ngân hàng Nhà nước

Mới đây, Tổ công tác của Thủ tướng tổ chức kiểm tra việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Theo Bộ Tài chính, sau khi được đôn đốc, tình hình giải ngân một số đơn vị tính đến 30/6 đã đạt trên 20%, như Ủy ban Dân tộc, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh. Các bộ ngành có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm: Y tế (16%), Kế hoạch và Đầu tư (13,3%), Thông tấn xã Việt Nam (8,5%), Bộ Ngoại giao (5,1%), Hội Cựu chiến binh (4,5%), Ngân hàng Nhà nước (5,8%).

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



Theo Tổ công tác, việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công được cho là một điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế. Nếu không có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng, trong khi tỷ lệ và nghĩa vụ vay trả nợ công ngày càng tăng cao.

Trước thông tin trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính. Còn thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của Ngân hàng Nhà nước là 56,14%.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định: “Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017”.

Đáp lại Ngân hàng Nhà nước, bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến hết 30/6/2017 Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đến 30/6/017 là 5,8% (so với tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng).

“Đối với số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (của dự án NH09B do có số giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30/9/2016 đạt dưới 30% kế hoạch nên không đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ) thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án”, Bộ Tài chính kết luận.

Thủy Tiên