Bộ VH, TT&DL nói gì về việc võ sư Flores sang Việt Nam tỉ thí?

Mấy ngày gần đây, võ sư Vịnh Xuân là Piere Francois Flores sang Việt Nam để tỉ thí với một số võ sư Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ và có nhiều ý kiến trái chiều. Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng tổng cục Thể thao (bộ VH,TT&DL) đã có cuộc phỏng vấn thẳng thắn về những thắc mắc của PV báo Người Đưa Tin.

Chào ông Thắng, mấy ngày nay võ sư Piere Francois Flores sang Việt Nam tỉ thí với một số võ sư ở Việt Nam. Vậy cơ quan quản lý có nắm bắt được thông tin về các trận đấu này không?

Chúng tôi được biết thông tin về việc này thông qua sở VH&TT Hà Nội và các phương tiện truyền thông.

Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Ảnh: Gia Hưng

Việc thách đấu và nhận lời thách đấu là điều thường thấy trong giới võ thuật. Song về mặt luật pháp thì những trận đấu như vậy có hợp pháp không? Nếu vi phạm thì vi phạm điều gì? Được quy định ở đâu?

Điều 10 của Luật Thể dục, Thể thao quy định cấm: “Lợi dụng hoạt động TDTT xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc; bạo lực trong hoạt động TDTT”.

Hoạt động thi đấu võ thuật có đặc thù là có thể gây nguy hiểm, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác. Do vậy, trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm điều cấm nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu xác định là hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ có chế tài cụ thể như thế nào, thưa ông?

Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm pháp luật về TDTT mà tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Về xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Về xử lý hình sự: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Võ sư Vịnh Xuân Piere Francois Flores sang Việt Nam tỉ thí với các võ sư.

Vậy thưa ông, các trận đấu như vậy có tiền lệ chưa? Nếu hoạt động này muốn diễn ra một cách hợp pháp thì cần phải xin phép ở đâu? Cần đáp ứng những điều kiện như thế nào?

Việc thách đấu và nhận thách đấu trong võ thuật đã từng xảy ra trước đây và thường được tổ chức kín, trong nội bộ các võ đường. Tuy nhiên, để hoạt động trên diễn ra một cách hợp pháp, các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm không vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật TDTT. Trường hợp tổ chức một giải thi đấu thể thao quần chúng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng bộ VH,TT&DL.

Rất may mắn là các trận đấu của võ sư Vịnh Xuân và võ sư Việt Nam, dù cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu sơ sài, không an toàn,… nhưng không xảy ra thiệt hại về con người. Đối với những trận đấu đã xảy ra, hiện cơ quan quản lý đã xác định được cụ thể địa điểm, thời gian cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan chưa?

Chúng tôi đang phối hợp với sở VH&TT Hà Nội kiểm tra các vấn đề nêu trên.

Ông Vương Bích Thắng cho biết, việc tổ chức, cá nhân tiến hành tổ chức thi đấu (thách đấu) không tuân thủ các quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi và hậu quả xảy ra.

Làm thế nào để không xảy ra những hoạt động tự phát tương tự. Quản lý các hoạt động như vậy thuộc quyền của tổng cục TDTT, bộ VH,TT&DL hay bộ Công an, thưa ông?

Để hoạt động võ thuật nói riêng và hoạt động TDTT nói chung tuân thủ đúng quy định, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về thẩm quyền quản lý hoạt động TDTT đã có quy định và phân cấp rất rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, năm 2016 bộ VH,TT&DL, bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch để phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành, trong đó có việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng và các hành vi tiêu cực khác trong hoạt động TDTT.

Thi đấu mà không xin phép khi xảy ra hậu quả thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Việc tổ chức, cá nhân tiến hành tổ chức thi đấu (thách đấu) không tuân thủ các quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi và hậu quả xảy ra.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Lạc Thành