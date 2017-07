Trâu chọi húc chủ tử vong ở Đồ Sơn: Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo khẩn

Trưa 1/7, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) năm 2017 đã xảy ra sự cố khi trâu số 18 đã bất ngờ húc trọng thương chính chủ trâu trên sân khấu.

Tai nạn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Ảnh Phong Pink.

Chiều 1/7, cục Văn hóa Cơ sở (bộ VH,TT&DL) vừa có công văn hỏa tốc gửi sở Văn hoá- Thể thao Hải Phòng về viếc báo cáo công tác tổ chức.

Cụ thể, Cục này yêu cầu sở VH,TT Hải Phòng kiểm tra, rà soát công tác Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, đặc biệt biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội. Trường hợp khi công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2017.

Báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả của hiện tượng nêu trên về cục Văn hóa Cơ sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo bộ VH,TT&DL trước ngày 5/7/2017.

Trước đó, vào 11h30 ngày 1/7, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017,trâu số 18 và trâu số 23 được đưa vào thi đấu. Khi vừa vào sân, trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần, sừng đâm xuyên đùi trái.

Thấy vậy, rất nhiều người đã vào cứu người bị nạn. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng không qua khỏi.

