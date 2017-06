Bộ Y tế lên tiếng về việc bắt tạm giam bác sĩ trong sự cố chạy thận

Liên quan tới việc khởi tố, bắt tạm giam BS Hoàng Công Lương - Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trong sự cố y khoa ở Hòa Bình làm 8 người tử vong, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng vụ Pháp chế, bộ Y tế.

TS. Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh, đây là sự cố y khoa nghiêm trọng gây rúng động dư luận xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài, ảnh hưởng đến uy tín ngành y trong khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế- bộ Y tế.

Là người làm công tác chính sách, pháp luật, TS. Quang không chỉ đau xót mà còn cảm thông với thân nhân 8 người bệnh tử vong. Và đây là điều các bác sĩ ở Hòa Bình nói riêng, ngành y nói chung không ai mong muốn.“Đứng trước vụ việc này, Bộ trưởng bộ Y tế đã đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tham gia, xem xét cùng cơ quan công an điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc sai phạm trên quan điểm sai đâu xử đó, rút kinh nghiệm toàn ngành và hạn chế rủi ro các sự cố y khoa cho người bệnh”, TS. Nguyễn Huy Quang nói.

Theo đó, ngày 29/5, 1 ngày sau khi xảy ra sự cố y khoa nói trên, cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án điều tra để làm rõ nguyên nhân. Ngày 22/5, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố điều tra 3 bị can.

“Đứng về mặt tố tụng hình sự, chuyên môn, chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, niêm phong chứng cứ… của cơ quan công an. Động thái phía công an rất tích cực, kịp thời, chứng tỏ mọi hành vi vi phạm, xâm hại sức khỏe người bệnh đều được điều tra, xem xét nghiêm túc”, TS. Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc trong các bị can bị khởi tố, dư luận xã hội đang quan tâm nhiều về bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt giam với tội danh “Vi phạm quy định về chữa bệnh” gây sốc cho giới bác sĩ, vậy việc bắt tạm giam bác sĩ Lương có đúng người đúng tội không, TS. Nguyễn Huy Quang cho hay:

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hòa Bình cũng khởi tố bị can Bùi Mạnh Quốc vi phạm trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước lọc làm tồn dư hóa chất trong đường dẫn vào máy lọc thận. Khi sửa xong, chưa kiểm tra mẫu nước đã đưa vào sử dụng. Cơ quan điều tra khởi tố với tội danh Cố ý làm chết người do vi phạm các quy tắc trong nghề nghiệp.

Bị can Trần Văn Sơn không giám sát quá trình bảo dưỡng, thay thế vật tư. Khi nhận bàn giao, không lập biên bản nghiệm thu và khởi tố tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Công Lương cũng chưa nhận bàn giao sửa chữa vẫn ra y lệnh cho việc chạy thận sau khi điều dưỡng viên báo cáo đã hoàn thành thao tác chạy thử máy và xả khí. Bị can Lương bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, bán thuốc và các dịch vụ y tế khác.

“Cơ quan công an khi xem xét khởi tố một người cũng rất thận trọng, nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng. Công an sẽ làm trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật. Ta hiểu khởi tố bị can là quyết định của cơ quan tố tụng, khi khởi tố là đã đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.

Với việc khởi tố bị can, để làm rõ nguyên nhân đang trong quá trình điều tra, lời khai của bị can với cơ quan điều tra chúng ta đều không biết. Do vậy, mọi nhận định đều mang tính chủ quan. Với những vụ việc như vậy, cần có những phát biểu mang tính khách quan đảm bảo các yếu tố về pháp lý”, TS. Nguyễn Huy Quang cho biết.

Với bị can Hoàng Công Lương thiếu trách nhiệm, chưa nhận bàn giao biên bản nghiệm thu đã quyết định y lệnh chạy thận cho bệnh nhân… việc khởi tố theo Điều 242 Bộ luật Hình sự, TS. Nguyễn Huy Quang cho rằng, cần xem xét 4 dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội danh này. Trong đó có 3 dấu hiệu được xác định đúng.

Tuy nhiên, với dấu hiệu thứ 4 thì cần xem xét lại. Cụ thể, quy trình chuyên môn đúng nhưng thủ tục hành chính chưa chuẩn. Xác định vi phạm quy tắc về thủ tục hành chính. Trong trường hợp này, với chất lượng nước do người khác làm thì bác sĩ không thể biết được nên cho dù có đủ thủ tục hành chính (biên bản nghiệm thu)… thì vẫn có thể xảy ra sự cố.

Đây là một chuỗi hoạt động sai phạm từ đơn vị bảo dưỡng, giám sát, tiếp nhận đến sử dụng. Có thể khẳng định, cơ quan điều tra khởi tố bị can, trong đó có bác sĩ Lương là đúng thẩm quyền và luật Tố tụng Hình sự.

Liên quan đến việc tạm giam 3 bị can đều là tác nhân gây ra sự cố 8 người tử vong vừa qua ở Hòa Bình, TS. Nguyễn Huy Quang đưa ra những phân tích sâu dựa trên quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Theo đó, cơ quan điều tra của tỉnh Hòa Bình bên cạnh khởi tố đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để điều tra, biện pháp áp dụng cho các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

“Tuy nhiên, trong 3 bị can, với bị can Lương là bác sĩ trẻ có nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, việc phạm tội này mang tính chất vô ý, không có biểu hiện chạy trốn, vi phạm tiếp hay cản trở cơ quan điều tra và địa chỉ gia đình rõ ràng… Như vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan công an xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn, tại ngoại thay bằng tạm giam phục vụ công tác điều tra”, TS. Nguyễn Huy Quang nói.

Cũng theo TS. Quang, đây là tội danh cơ quan công an đã xác định với các yêu tố cấu thành hội tụ đủ. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố khách quan liên quan đến thủ tục, quy tắc hành chính và không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người… Do vậy, cần xem xét các yếu tố đó để quá trình điều tra công minh, tìm đúng người, đúng tội. Đó cũng là nguồn động viên đối với cán bộ y tế.

Nguyễn Huệ