Boeing 787 trình làng phiên bản in bằng công nghệ 3D đầu tiên

Nhờ vào vật liệu titanium được tạo ra từ công nghệ in 3D, hãng máy bay Mỹ Boeing dự kiến sẽ cắt giảm từ 2-3 triệu USD chi phí sản xuất cho mỗi chiếc máy bay 787 Dreamliner vào năm 2018. Cụ thể, Boeing đã hợp tác với công ty Norsk Titanium (Na Uy) trong việc tạo ra thành phần kết cấu titan đầu tiên sử dụng được trên máy bay được in từ công nghệ 3D.

Áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất vật liệu trên máy bay là một bước ngoặt lịch sử của ngành công nghiệp hàng không.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết tập đoàn đa quốc gia Mỹ General Electric đã thực hiện in 3D các vòi phun nhiên liệu cho động cơ máy bay. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một công ty sử dụng các thành phần in từ công nghệ 3D cho các bộ phận của một chiếc máy bay vốn chịu áp lực từ khung máy bay trong suốt quá trình bay.

Boeing cho biết sẽ áp dụng công nghệ in 3D cho dòng 787 của hãng bởi vì đây là dòng máy bay đòi hỏi nhiều kim loại hơn so với các dòng khác. Thêm vào đó, việc sản xuất hợp kim titan thường rất đắt do đó in 3D vật liệu titan sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho công ty, đặc biệt khi mỗi năm Boeing sản xuất đến 144 chiếc Dreamliners.

Các chi tiết máy bay được tạo thành từ vật liệu titan thông qua công nghệ in 3D

Việc Boeing hợp tác với Norsk để sản xuất vật liệu in từ công nghệ 3D là một thành công vang dội cho quá trình in kim loại trong ngành công nghiệp hàng không, chứng minh rằng các công ty đang bắt đầu tin tưởng vào quá trình sản xuất hiện đại cũng như kết quả mà nó tạo ra.

Được biết, từ đầu năm 2016 đến tháng 2/2017, Boeing đã phối hợp với Norsk để vượt qua chương trình thử nghiệm nghiêm ngặt của cơ quan hàng không liên bang (FAA) liên quan đến các bộ phận trong máy bay. Norsk mong đợi sẽ được FAA phê duyệt thêm các quy trình sản xuất thành phần khác vào cuối năm nay, điều đó cho phép công ty Na Uy sản xuất thêm nhiều bộ phận khác bằng in 3D giúp tiết kiệm nhiều hơn nữa chi phí sản xuất mỗi chiếc máy bay.

Nhã Vân