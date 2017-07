Bột trắng phát tán ra ngoài từ Nhà máy alumin Nhân Cơ do...gió

Vào thời điểm tối ngày 27/6/2017 tại khu vực lò nung hydrat, công ty Nhôm Đắk Nông tiến hành xả đáy lò nung tại 2 đường ống xả V21, V22, sản phẩm alumin xả đáy được chứa trong bể chứa hở (kích thước: 3,8x4,2x0,85m). Tuy nhiên, do gặp gió lớn đã làm phát tán bột alumin xả đáy ra một vài hộ dân cách nhà máy khoảng 700m theo hướng gió. Hiện tượng phát tán bột alumin vừa qua là sự việc lần đầu xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Sản phẩm bột alumin /nguồn ảnh: Bộ Công thương

Sau khi nhận được phản ánh “bột trắng từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ phát tán ra ngoài”, Cục An toàn Môi trường và Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công thương) và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thành lập đoàn công tác do ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Bộ Công thương đã rà soát quy trình vận hành và xác định việc xả đáy sản phẩm alumin thuộc quy trình vận hành của nhà máy, hoạt động này chỉ tiến hành trong trường hợp dừng máy do mất điện hoặc gặp sự cố. Kiểm tra tại khu vực lò nung hydrat, đoàn nhận thấy sản phẩm alumin có tràn ra ngoài khu vực xung quanh.

Kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư Thôn 11, đoàn không còn thấy hiện tượng bột trắng phát tán. Tuy nhiên, theo phán ánh của người dân thì có hiện tượng mùi phát sinh theo chu kỳ.

Sau khi tiến hành rà soát, đoàn công tác kết luận: Theo kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, bột trắng phát tán được xác định là sản phẩm bột alumin. Nguồn phát sinh bột alumin ra bên ngoài được xác định là tại khu vực chứa sản phẩm alumin xả đáy lò nung hydrat.

Nguyên nhân là do khu vực chứa sản phẩm alumin xả đáy không được che chắn kín. Trong quá trình xả đáy vừa qua có sự xuất hiện gió lớn nên làm bột alumin phát tán ra bên ngoài. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, công ty chưa nhận thức và xác định hết những nguy cơ phát tán để kịp thời có biện pháp phòng ngừa sự việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty này đã chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương xác minh sự việc và thực hiện các giải pháp khắc phục.

Đoàn công tác của Bộ Công thương đề nghị Công ty Nhôm Đắk Nông tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành các biện pháp khắc phục như đã triển khai.

Cải tiến việc thu hồi sản phẩm khi xả đáy lò ngay từ phễu xả (thực hiện các giải pháp làm kín vị trí xả sản phẩm alumin V21, V22) nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi sản phẩm.

Đồng thời, rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến của cộng đồng dân cư để rà soát lại toàn bộ các quy trình vận hành, công nghệ để kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể phát tán ra ngoài, tránh sự việc tái diễn.

Đoàn công tác cũng đề nghị, Công ty Nhôm Đắk Nông hoàn thành các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trước ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giám sát, đôn đốc việc thực hiện của công ty.

Thiên Di