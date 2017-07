Botania - đưa công nghệ bậc nhất thế giới vào tận tay người Việt

Trên thị trường hầu như chỉ có thuốc tây, còn những sản phẩm thảo dược thì chưa nhiều, chủ yếu là những bài thuốc Đông y gia truyền bào chế, không công nghệ, không GMP, không chuẩn hóa quốc tế. Trong khi đó trên thế giới, ngành Dược phẩm đã vượt xa Việt Nam cả trăm năm, thuốc tây không còn chiếm vị trí chủ đạo như trước nữa, thay vào đó sản phẩm từ thảo dược an toàn lại hiệu quả được sử dụng rất nhiều.

Nhận thấy một thực tế phũ phàng, Dược sỹ Phạm Thanh Thủy (CEO của công ty TNHH Botania – công ty đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam hiện nay) luôn đau đáu một nỗi niềm trong tim đó là làm sao có thể mang những sản phẩm tiên tiến của thế giới về Việt Nam để người Việt mình tuy công nghệ đi sau nhưng sức khỏe không thể đi sau nốt.

Dược phẩm – vượt qua biên giới

Nhìn chị, người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, ăn vận giản dị này lại chẳng ai nghĩ được trong chị lại tồn tại một ngọn lửa đam mê mạnh mẽ tới như thế. Trước thời điểm năm 2008, cũng là hơn 10 năm bước chân ra khỏi giảng đường Đại học Dược Hà Nội, cũng từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành Dược với thu nhập cao, ổn định. Nhưng khát khao để người Việt mình cũng được sử dụng những sản phẩm chuẩn hóa với công nghệ tiên tiến, tác dụng tốt, an toàn của thế giới luôn thôi thúc chị.

Chị Phạm Thanh Thủy, CEO của công ty TNHH Botania

Là phụ nữ, nhưng không ngại khó khăn gian khổ, chị sẵn sàng rời Việt Nam, đi qua rất nhiều nước như Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Italia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…đến hàng trăm các nhà máy sản xuất dược phẩm khác nhau. Chị tìm hiểu rất kỹ từ khâu nguyên liệu thô cho tới thành phẩm, bao bì, nghiên cứu kỹ các công trình khoa học, các báo cáo lâm sàng, chị càng nhận ra 1 điều “ngành Dược phẩm nước mình còn non kém quá” nhưng như thế càng thôi thúc chị mang những sản phẩm tiên tiến này về Việt Nam.

Và cuối cùng những sản phẩm của công ty Viva Pharmaceutical Inc, 13880 Viking Pl, Richmond, BC V6V 1K8, Canada đã chiếm trọn được niềm tin trong lòng chị.

Hình ảnh bên ngoài của công ty Viva Pharmaceutical Inc.

Viva Pharmaceutical Inc, công ty sản xuất Dược phẩm, thực phẩm chức năng uy tín hàng đầu thế giới

Viva được thành lập vào tháng 4/1994 với tổng diện tích đất khoảng 22.251 m2 và tổng diện tích nhà máy 15.850 m2

Mô hình rộng lớn của công ty Viva

- Tháng 3/2000 Viva đã được cấp giấy chứng nhận GMP về sản xuất Dược phẩm của Canada

- Tháng 3/2004 Viva đã được cấp giấy chứng nhận GMP về sản xuất thực phẩm chức năng của Canada

Chính điều này đã đưa Viva lên 1 tầm cao mới đó là trở thành nhà sản xuất Dược phẩm và thực phẩm được chứng nhận GMP lớn nhất tại Canada.

Chứng nhận Viva đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ y tế Canada

Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất với chị đó là hệ thống máy móc sử dụng công nghệ microfluidizer, một trong những công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới.

Công nghệ microfluidizer có thể được hiểu như sau: Thành phần nguyên liệu được đưa vào hệ thống thông qua bể chứa và được chuyển tới buồng tương tác với tốc độ 400 m/s bởi 1 máy bơm áp suất cao. Khi vào trong buồng, nguyên liệu sẽ chịu những lực rất mạnh gây phá vỡ tế bào, đồng thời được làm mát ngay tức thì từ đó tạo ra những phân tử hạt có kích thước nano, dưới 70nm.

Công nghệ này giúp tạo ra những phân tử hạt nano có:

- Kích thước đồng nhất và ổn định

- Loại bỏ được những nguồn ô nhiễm

- Sản phẩm ổn định, hạn sử dụng kéo dài

- Khả năng hấp thu có thể lên tới 100%

So với các phương pháp thông thường, sử dụng 100% công nghệ microfluidizer trong sản xuất Dược phẩm và TPCN đã tạo ra những sản phẩm có sinh khả dụng cao, hấp thu và tác dụng tốt hơn. Công nghệ microfluidizer đã giúp Viva Pharmaceutical Inc. vươn tầm lớn mạnh ra ngoài lãnh thổ Canada khi liên tiếp nhận được chứng nhận GMP của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA, chứng nhận GMP của tổ chức y tế thế giới WHO.

Chứng nhận GMP - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ.

Chứng nhận GMP của tổ chức y tế thế giới WHO.

Không những thế các phòng thí nghiệm của Viva - bao gồm Phòng thí nghiệm Vi sinh vật, Lab Hóa học và Phòng Nghiên cứu và Phát triển, làm việc với đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu kinh nghiệm của Viva đã giúp chị thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình.

Một số hình ảnh của nhà máy Viva:



Trở thành công ty lớn mạnh

Sau chuyến trải nghiệm đầy mới mẻ tại công ty Viva, năm 2008 Dược sĩ Thủy về Việt Nam thành lập công ty TNHH Botania chuyên phân phối các sản phẩm của Viva tại Việt Nam.

Thời gian đầu, chị chỉ nhập một số sản phẩm hàng đầu của Viva như BoniHappy, BoniDiabet, BoniKiddy…, sản phẩm tác dụng tốt nên được người dân đón nhận nồng nhiệt tạo đà cho chị cùng các Dược sỹ của công ty tiếp tục nhập thêm những sản phẩm mới mang tính năng đặc biệt thiết yếu với người dân như BoniAncol, BoniSeal, BoniOxy1, BoniGut, BoniVein, BoniMen…

Hiện tại, hệ thống phân phối của Botania đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 200 cán bộ, nhân viên có trình độ, tay nghề cao từ Dược sỹ Đại học, trung cấp, cho tới thạc sĩ, cử nhân kinh tế.

Botania có gần 10.000 nhà thuốc là khách hàng thường xuyên trải rộng trên khắp toàn quốc, với hơn 20 sản phẩm chủ lực, là 1 trong những công ty phân phối sản phẩm đứng đầu cả nước, Botania tự tin sẽ hoàn thành sứ mệnh đem sản phẩm của công nghệ hiện đại bậc nhất của thế giới về tận tay người Việt.

“Với chúng tôi, sức khỏe của người dân là trên hết’, Dược sĩ Thủy nhấn mạnh.

Kim Thoa