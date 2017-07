BS.Lương được tại ngoại nhưng không được rời khỏi TP.Hòa Bình

Ngày 5/7, Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định Thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ tạm giam sang tại ngoại. Trước đó, bác sĩ Hoàng Công Lương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về khám chữa bệnh.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ các Điều 36, 94, 112 và 120 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 33/PC45 ngày 22/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình. Xét thấy không cần thiết phải tạm giam đối với bị can Hoàng Công Lương, viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định thay thế biện pháp tạm giam đồng thời áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoàng Công Lương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 01 ngày 05/7/2017 của Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Hoàng Công Lương của viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bên cạnh đó, căn cứ các Điều 36,91 và 112 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 33/PC45 ngày 22/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoàng Công Lương cũng đã được Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình Hồ Đức Anh ký ngày 5/7.

Theo đó, bị can chỉ được phép cư trú tại xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Khi chưa được sự đồng ý của Công an xã Sủ Ngòi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình và giấy phép của viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình thì bị can Hoàng Công Lương không được đi khỏi phạm vi TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nếu bị can vi phạm lệnh này sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Lệnh này gửi đến UBND xã Sủ Ngòi, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để quản lý, theo dõi bị can.

Như thông tin đã đưa, bác sĩ Hoàng Công Lương là 1 trong 3 người liên quan đến "sự cố chạy thận" xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5 khiến 8 bệnh nhân tử vong. Bác sĩ Lương đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Sự việc này đã gây hoang mang trong giới chuyên môn. Không chỉ cơ quan chuyên môn, các chuyên gia mà chính người nhà các nạn nhân trong vụ việc cũng viết đơn kiến nghị cho BS. Lương được tại ngoại.

