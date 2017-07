Quảng Ninh: Tìm kiếm công nhân bị kẹt lò than dưới độ sâu 100m

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm kiếm một công nhân công ty than Dương Huy (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong lò than dưới độ sâu 100m do bục nước hầm.