Bức tranh lợi nhuận các đại gia viễn thông Việt Nam trong năm 2016

Bức tranh doanh thu của 3 đại gia viễn thông

Báo cáo tổng kết cuối năm 2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), 3 đại gia trong ngành viễn thông là VNPT, MobiFone và Viettel đều hoàn thành kế hoach đề ra trong năm 2016. Sự khác biệt nằm ở bức tranh tăng trưởng lợi nhuận.

Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã làm tốt các kế hoạch đã vạch ra trong năm 2016

Theo đó, tổng doanh thu của VNPT ước tính đạt 135.223 tỉ đồng, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2015, trong đó doanh thu kinh doanh viễn thông - CNTT đạt mức cao nhất là 127.435 tỉ đồng, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 7,6% so với thực hiện 2015.

Còn báo cáo từ Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 38.439 tỉ đồng, đạt 107,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015.

Đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, doanh thu năm 2016 của doanh nghiệp này đạt 226.558 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Sự đối nghịch trong lợi nhuận

Liên quan đến báo cáo lợi nhuận, tập đoàn Viettel đạt lợi nhuận trước thuế 43.200 tỉ đồng, giảm 2.600 tỉ đồng so với năm 2015. Còn với MobiFone, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận trước thuế 5.204 tỉ đồng, giảm 2.191 tỉ đồng so với năm 2015. Ngược lại, lợi nhuận của VNPT đạt 4.380 tỉ đồng, tăng 900 tỉ đồng (tương ứng 20%) so với năm 2015.

Có sự khác biệt trong bức tranh lợi nhuận giữa các ông lớn trong ngành viễn thông.

Như vậy, VNPT trở thành doanh nghiệp viễn thông duy nhất tăng lợi nhuận trong năm 2016 này. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT giữ mức tăng trưởng lợi nhuận 20% khi so sánh năm sau với năm trước, cùng mức lợi nhuận năm 2016 tăng gấp đôi so với trước tái cấu trúc (2013).

Tín đến năm 2016, VNPT đã thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT và truyền thông. Các thành công trong báo cáo cuối năm cho thấy những bước đi đúng đắn trong hoạt động tái cơ cấu của VNPT trong thời gian qua.

Mức tăng trưởng lợi nhuận của VNPT thực sự rất đáng hoan nghênh. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh thị trường viễn thông đã trở nên bão hòa, và Bộ TT&TT siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, ngăn chặn SIM rác và các dịch vụ GTGT ‘bẫy’ người tiêu dùng.

Muốn tăng trưởng, nhà mạng cần vì khách hàng

Khi mà thị trường dịch vụ viễn thông trở nên bão hòa sâu sắc, kết hợp với việc siết chặt quản lý thông tin thuê bao trả trước và ngăn chặn SIM rác mà Bộ TT&TT ban hành, các chuyên gia cho rằng để giữ chân khách hàng cũ và phát triển thuê bao mới, các nhà mạng buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Điều này đòi hỏi nhà mạng phải tạo dựng niềm tin đối với khách hàng, vốn là kim chỉ nam để phát triển bền vững cho doanh nghiệp viễn thông cả hiện tại lẫn tương lai.

Để phát triển khách hàng mới, các doanh nghiệp viễn thông cần xem khách hàng là trọng tâm

Trong bối cảnh sự cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, VNPT cho biết Tập đoàn đã tận dụng mọi nguồn lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng. Chính những điều này đã giúp VNPT phát triển thêm 6,5 triệu thuê bao di động thực sự phát sinh cước và phát triển 6 triệu thuê bao internet băng rộng cáp quang trong năm 2016. Với mức tăng trưởng hàng tuần 40.000 thuê bao cáp quang mới, rõ ràng khách hàng đang đặt rất nhiều niềm tin vào VNPT.

VNPT cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định đi theo mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm trong năm 2017, với 3 chỉ tiêu hướng đến gồm: Tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới; Nhà cung cấp có chất lượng mạng, dịch vụ tốt nhất; Nhà cung cấp có chất lượng phục vụ tốt nhất. Hoàn thành tốt các mục tiêu, VNPT sẽ trở thành nhà mạng cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nhã Vân