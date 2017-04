Buồn chuyện gia đình, một người uống thuốc tự tử ở vườn trái cây

Trưa 10/4, ông Võ Đình Trọng, Chủ tịch UBND xã An Nhơn (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) xác nhận một người đàn ông ở địa phương uống thuốc độc tự tử. Người này tìm đến cái chết là do buồn chuyện gia đình.

Ấp An Hòa (xã An Nhơn) nơi vừa xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng ấp An Hòa cho biết, nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn H. (53 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, 3 ngày trước, người thân ông H. tá hỏa phát hiện ông H. uống thuốc độc tự vẫn ở một vườn cây ăn trái gần nhà. Sau đó, mọi người tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Ông H. có vợ và 2 con đã lớn. Trước đây, ông H. từ bị địa phương xử phạt hành chính về hành vi đá gà ăn tiền”, ông Nguyễn Văn Thuận, công an viên phụ trách ấp An Hòa nói.

Theo nhận định từ ngành chức năng, ông H. uống thuốc tự vẫn là do buồn chuyện gia đình.

Thanh Lâm