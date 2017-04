Cà Mau: Khởi tố vụ vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Sáng 12/4, Công an huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án và tạm giữ một đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là đối tượng liên quan đến vụ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cái nước vào ngày 8/4.

Theo vị cán bộ Công an huyện Phú Tân, với vụ này, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo chia thành 2 vụ việc khác nhau. Trong đó, huyện Phú Tân chịu trách nhiệm điều tra về hành vi cố ý gây thương tích; còn vụ truy sát tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) thuộc về trách nhiệm của Công an huyện Cái Nước.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tối 8/4, khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận 2 ca bệnh được chuyển từ trạm Y tế xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân), gồm: Nguyễn Hoàng L. (33 tuổi) và Trần Thanh Đ. (36 tuổi), cùng ngụ huyện Phú Tân. Cả 2 nhập viện trong tình trạng bị đa thương do bị chém.

Trong khi các bác sĩ đang làm thủ tục chuyển 2 ca bệnh này lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị, một nhóm người lạ mặt đi trên xe ô tô xông vào bệnh viện truy sát các bệnh nhân. Nhóm người này còn hung hãn xông lên xe cấp cứu chém, đâm anh L..

Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước, cuộc truy sát diễn ra khá lâu, đến khi có mặt lực lượng công an các đối tượng mới chịu rút lui. Hậu quả khiến nhiều người trong 2 nhóm và 1 bảo vệ của bệnh viện bị thương.

Nạn nhân Nguyễn Hoàng L. bị chém dẫn đến chấn thương sọ não, đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Phú Tân, trước khi xảy ra vụ truy sát tại bệnh viện, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Phù Thanh Tiền (31 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan công an cũng đang truy bắt 1 đối tượng tên Diễn do có liên quan đến vụ truy sát.

Theo đó, chiều 8/4, Tiền chở Diễn đến nhà hàng xóm của cha vợ là anh Trần Thanh Đ.. để nhậu. Uống vài ly rượu, Tiền liên tục nói vợ anh Đ. bị "ma nhập".

Không đồng tình với cách nói chuyện của Tiền, anh Đ. đã mời Tiền với người bạn đi cùng ra khỏi nhà. Một lúc sau, hai tên này cầm dao quay lại nơi có tiệc rượu và chém anh Đ. với người em rể bị thương.

Khi gia đình đưa hai nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước điều trị vết thương, 2 đối tượng Tiền với Diễn đã dẫn theo nhóm côn đồ xông vào phòng cấp cứu để truy sát đối phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguyễn Linh