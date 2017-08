Các bước cơ bản để kiểm tra iPhone khi mua

1. Kiểm tra hộp

Đối với iPhone mới thì hộp của máy phải còn lớp Seal (Nilon) lớp này khá dày và ôm sát vào hộp máy và lớp này không hề rách dù là góc nhỏ vì nó rất chắc chắn mới chính là của Apple đóng.

2. Kiểm tra imei máy:

Thông thường, mỗi chiếc iPhone sẽ có một mã số imei in ở phần sau lưng máy. Bạn check mã số imei này xem có trùng với imei trong máy hay không bằng cách bấm cú pháp *#06# trên màn hình nghe gọi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập thông tin số imei của mình trên một số trang thông dụng như imei.info hoặc trên trang của apple để kiểm tra các thông số như máy có phải là chính hãng hay còn bảo hành hay không?

3. Kiểm tra hình thức máy

Những máy hàng xách tay thường sẽ có những vết cấn móp nhẹ vì vỏ iPhone làm bằng nhôm rất mềm. Chỉ cần có một lực rơi hoặc va chạm nhẹ vừa phải cũng đã có thể dẫn đến những vết này.

4. Kiểm tra các chức năng cơ bản bên trong

- Kiểm tra đèn flast, camera có bị xước hay không? Phía trước máy có dấu vết bị dán màn hình hay chưa?

- Kiểm tra các phím home, tăng giảm âm lượng, nút gạt rung của máy, phím nguồn. Với những phím được gia công tốt, khi bấm sẽ có tiếng tách rất nhẹ, êm, các chức năng được bật hoạt động tốt.

- Quan sát các ốc bên ngoài có bị toét hay mờ hay không? Nếu có, chứng tỏ máy đó đã bị tháo ra tháo lại nhiều lần.

- Kiểm tra cảm ứng của máy, bạn có thể giữ 1 icon bất kỳ và di khắp màn hình xem có bị loạn cảm ứng hay bị rớt icon không.

- Kiểm tra độ sáng màn hình để xem độ tương phản. Thông thường, với các máy của iPhone thường để chế độ điều chỉnh sáng tự động.

- Nghiêng máy ở một góc khoảng 60 độ xem có bị ám màu hay không. Với iPhone có thể có màu ám vàng và ám xanh tùy theo từng phiên bản. Phiên bản Âu Mỹ thì có ám trắng hơn so với bản của châu Á (thường bị ám vàng). Đây không phải lỗi của máy mà do kết cấu phần cứng tùy theo nhà máy sản xuất.

- Để kiểm tra máy được sản xuất ở đâu, bạn có thể vào Cài đặt--> General--> About và quan sát dãy ký tự trên đó. Bạn chỉ cần để ý 4 ký tự cuối để có thể biết được xuất xứ của máy. Ví dụ LL/A thể hiện máy là phiên bản ở Mỹ. Hiện, ở Việt Nam có nhiều sản phẩm được sản xuất tại Hồng Kông, Singgapore, Đài Loan, Canada… Mỗi máy sẽ có hiển thị khác nhau.

- Kiểm tra chức năng của loa. Bạn vào phần sounds bật tối đa, âm thanh không bị rè thì loa hoạt động khá tốt.

- Kiểm tra camera trước sau, lấy nét có đảm bảo độ sắc sảo không.

- Kiểm tra ghi âm của iPhone bằng cách thổi vào phần míc. Khi thổi vào nếu tần số lên cao thì việc thu âm bình thường.

5. Kiểm tra chức năng vân tay:

Với những máy từ dòng 5S trở lên có thêm chức năng vân tay. Bạn nên kiểm tra bằng cách thêm một dấu vân tay mới. Bạn cần vào Touch ID & Passcode--> Place your Finger, chỉ cần nhấp vào từ 3-4 lần, nếu hoạt động ổn định thì chức năng này không có vấn đề gì.

Trên thị trường hiện nay có nhiều máy bị mất vân tay. Nguyên nhân có thể do lỗi phần mềm hoặc phần cứng, cũng có thể do tay người dùng nhiều mồ hôi khiến nút home bị ẩn và mất đi chức năng vân tay của máy. Một số trường hợp do máy đã từng bị sửa chữa, tháo lắp, thay đổi linh kiện. Với những máy này, tốt nhất bạn không nên mua.

6. Kiểm tra nghe, gọi

Bạn cần lắp thẻ sim vào, ấn nghe gọi, kiểm tra loa ngoài của mic có hoạt động tốt, sóng có ổn định hay không?.

