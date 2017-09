1. Bán phụ kiện hỗ trợ

Đầu tiên, phải kể đến iPhone X cũng như những tính năng được cho là ưu việt của nó ở thời điểm hiện tại như Face ID, sạc không dây, camera được nâng cấp,… Việc iPhone X đắt là đương nhiên. Theo Apple, sản phẩm này sẽ được bán ra với giá 999 USD (22,5 triệu đồng). Tuy nhiên, để trải nghiệm tốt nhất các tính năng của siêu phẩm này, bạn sẽ phải trả thêm kha khá tiền.

Sạc nhanh không dây của iPhone X.

Đơn cử, iPhone X hỗ trợ sạc nhanh nhưng Apple lại không trang bị củ sạc nhanh kèm theo máy. Muốn sử dụng tính năng này, bạn phải mua một sợi cáp chuyển Lightning sang USB-C có giá 25 USD và một bộ sạc có giá 49-79 USD. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra ít nhất 74USD (gần 1,7 triệu đồng) để có thể giúp iPhone X sạc nhanh đến 50% trong vòng 30 phút.

Việc sạc nhanh không đi kèm với máy hiện rất ít nhà sản xuất thực hiện. Nếu có phải mua riêng, cũng sẽ có giá mềm mại hơn rất nhiều.

2. Nâng cấp máy, tính tiền triệu

Tại lễ ra mắt iPhone vừa qua của Apple, nhiều người đã tỏ sự thất vọng khi iPhone 8 được giới thiệu. Bởi lẽ, sản phẩm được xem như sự nâng cấp của iPhone 7 chứ không có thêm tính năng đặc biệt nào. So với iPhone 7, iPhone 8 được bán ra với giá đắt hơn 50 USD (hơn 1,1 triệu đồng).

Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài, bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa iPhone 7 và iPhone 8?

Khác biệt của iPhone 8 so với iPhone 7 là có thay đổi mặt lưng ốp kính thay vì bằng nhôm, chip nâng cấp lên A11 và bộ nhớ trong lớn hơn. Tuy nhiên, nếu liên tưởng tới việc iPhone 7 32 GB cũng là bản cải tiến của iPhone 6s 32GB nhưng giá bán lại không thay đổi (649 GB) thì việc nâng cấp của iPhone 7 lên iPhone 8 phải trả một mức phí phải suy nghĩ.

Bên cạnh đó với phiên bản 256 GB, so sánh iPhone 7 và 8 cũng sẽ thấy khá thú vị. Cùng được nâng cấp chip, camera và công nghệ pin, nhưng iPhone 8 Plus 256GB có giá 949 USD, thấp hơn 20 USD so với iPhone 7 Plus 256GB (969 USD), còn iPhone 8 256GB có giá bằng iPhone 7 256GB (849 USD).

3. Các bước nhảy cóc về giá:

Hãy nhìn vào bảng giá bán các dòng sản phẩm của iPhone qua các năm sẽ thấy được điều này. Nếu như trước kia, qua từng năm, các sản phẩm mới ra đời sẽ chỉ tăng trong vòng 100 USD so với sản phẩm trước đó thì iPhone 8 và iPhone X là một bước nhảy cóc khá dài khi iPhone 8 tăng 150 USD so với iPhone 7 (699 USD/549 USD) và iPhone X tăng tới 300 USD so với iPhone 8 (999 USD/699 USD). So với sản phẩm của năm 2016 là iPhone 7, iPhone X đã tăng tới 450 USD (tương đương giá của iPhone 6S).

Giá iPhone tăng nhanh qua các thời kỳ.

Sự tăng đột biến về giá này, khiến các iFan hẳn phải cân nhắc nhiều.

4. Cuối cùng là bảo hành, sửa chữa

iPhone 8 mới ra đời, giá bảo hành, sửa chữa, thay thế linh kiện cao hơn đã đành nhưng Apple lại không lý giải vì sao đến cả những sản phẩm được cho là “xưa như Diễm” của mình như iPhone 5 và iPhone 6 cũng bị tăng phí.

Bảng giá sửa chữa iPhone được Apple đưa ra.

Ở thế độc tôn trong suốt nhiều năm trời, Apple luôn là kẻ dẫn đầu trong cuộc chạy đua công nghệ. Thế nhưng, việc độc quyền về giá như kể trên liệu có thế tiếp tục duy trì khi các đối thủ của họ là Samsung, Huawei,… cũng đang trên đà tăng tốc. Và giá luôn là một trong những tiêu chí để so sánh, lựa chọn sản phẩm với người dùng.

Đỗ Huệ