Theo đó, ông Chu Văn Hoà - Cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: "Để chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017, kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, và đặc biệt là chào mừng 65 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In và Phát hành, Triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế - Việt Nam sẽ được diễn ra, đây là hoạt động thường niên do bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức 2 năm/lần. Hội sách năm nay sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất từ ngày 23 - 27/8.

Đây cũng là dịp để các nhà xuất bản, cơ sở phát hành trong nước giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức các hoạt động, sự kiện về xuất bản mang tính quốc tế. Đồng thời giới thiệu các xuất bản phẩm trong nước và nước ngoài; tạo điều kiện xúc tiến các hoạt động giao dịch bản quyền, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản".

Ông Chu Văn Hoà - Cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại họp báo.

Hội sách với sự tham gia của 66 đơn vị, tổ chức trên 80 gian hàng, trưng bày. Đặc biệt, hội chợ còn có 7 đơn vị nước ngoài trực tiếp tham gia tổ chức gian hàng và các hoạt động giao dịch, mua bán bản quyền, đó là: Công ty Wedge Holdings Co., Ltd.; Công ty Vista P.S; Công ty Tuttle Mori Thailand; NXB John Wiley & Sons; NXB Pearson, NXB Cengage và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.

Các hội chợ sách diễn ra thu hút nhiều độc giả.

Ngoài ra cũng trong khuôn khổ Triển lãm - Hội chợ sách năm nay sẽ có hơn 20 sự kiện được tổ chức tại phòng hội thảo, sân khấu ngoài trời và các gian hàng, với các nhóm chủ đề: Giới thiệu, quảng bá xuất bản phẩm; giao lưu với các tác giả, diễn giả trong nước, nước ngoài; hợp tác, liên kết xuất bản, trao đổi bản quyền trong nước và nước ngoài; giao lưu, tọa đàm, trao đổi về kinh nghiệm xuất bản, phát hành giữa các nhà xuất bản, cơ sở phát hành trong nước, nước ngoài...

Độc giả tham quan một hội sách tổ chức ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, BTC sẽ tổ trưng bày khoảng 750 xuất bản phẩm theo các chủ đề nhằm giới thiệu một cách tổng quan về hoạt động xuất bản Việt Nam và phương thức xuất bản mới theo xu thế phát triển và hội nhập, với những nội dung chính như sau: Sách về biển đảo; Sách về ASEAN và các nước; Sách dịch; Sách điện tử; Sách được xuất bản bằng các chất liệu khác; Sách giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng sách Việt Nam.