Trưa 15/9, tại khu vực đảo Cát Hải, Hải Phòng, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, gió bắt đầu tăng lên cấp 8-9, thủy triều đang lên. Để bảo đảm an toàn cho khách, tuyến phà bến Gót – Cái Viềng đã ngưng hoạt động. Các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện bị cấm qua lại.

Gió to kết hợp thủy triều dâng cao 3 - 5m đã đánh tràn qua tuyến đê của thị trấn Cát Hải. Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập lụt toàn bộ tuyến đường 2B, 2A và các khu dân cư Tiến Lộc, Hải Lộc. Nước dâng cao từ 30-80cm làm giao thông đi lại ở đây bị ngưng trệ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải, đến 9h ngày 15/9, có tổng số 1.051 phương tiện trong và ngoài huyện đã về nơi tránh trú an toàn, di dời 19 bè/260 ô lồng. Hiện vẫn còn 1.150 khách lưu trú lại đảo.

Sóng cao gần 2m tại khu vực biển Đồ Sơn.

Tại khu du lịch Đồ Sơn, trưa 15/9, gió rất to, sóng tại bãi tắm 295 cao gần 2m; khu 1 có nơi bị ngập chừng 80 cm.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, quận đã kêu gọi tàu bè về nơi trú ẩn an toàn.

Công an quận Đồ Sơn cũng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ triển khai trên các tuyến đường hướng dẫn giao thông, tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông, ngăn chặn người dân hiếu kỳ chụp ảnh sóng lớn có thể gặp nguy hiểm, giúp dân sơ tán bảo vệ tài sản...

Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 10, 2 chiếc tàu đã bị chìm. Thời điểm bị chìm, cả hai tàu đều có các thuyền viên rất may mắn sự việc không gây thiệt hại về người. Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, gió to, sóng lớn đã khiến tàu va vào kè bê tông và bị rạn nứt, nước tràn vào trong làm tàu bị chìm.

Cũng trong sáng nay, một tàu du lịch trên đường chống bão tàu đi qua khu vực cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đã bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 3 thuyền viên, đều đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, đến 8h sáng nay đã dừng lệnh cấp phép rời bến đối với các tàu du lịch, toàn bộ 468 tàu du lịch đã di chuyển về nơi tránh trú.

Tại tỉnh Nam Định, ông Vũ Văn Kỳ, Chánh văn phòng UBND huyện Hải Hậu cho biết, công tác di dân khỏi vùng nguy hiểm đã được triển khai xong từ ngày 14/9. Toàn huyện có khoảng 30 km đê biển, tại một số tuyến đê xung yếu cũng đã có hiện tượng nước biển dâng cao do triều cường kết hợp với ảnh hưởng của bão, gây nên hiện tượng sóng to, gió lớn, nước biển tràn đê. Một số khu vực như Hải Thịnh 3 (thị trấn Thịnh Long), khu Cồn Tròn (xã Hải Hòa) đã bị ngập toàn bộ.

Một số hình ảnh mưa lụt tại Hải Phòng và Nam Định:

Nước biển dâng cao quanh số tuyến đê xung yếu tại Nam Định.

Nước biển tràn vào khu du lịch tại tỉnh Nam Định.

Sóng biển dâng cao tại khu du lịch Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Sóng dâng cao tại khu vực biển Cát Hải, TP.Hải Phòng.

Người dân dùng bao cát ngăn chặn nước chảy vào nhà tại Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Lã Tiến - Minh Sơn - Phạm Trang