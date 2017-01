Cách chữa lỗi ứng dụng iMessage bị treo vì tập tin độc hại

Về cơ bản, lỗi ứng dụng iMessage của iOS 10 bị treo là vì một lỗ hổng xuất hiện trên ứng dụng vừa được các tin tặc khai thác. Chỉ cần kẻ xấu gửi một tin nhắn chứa tập tin đính kèm đến nạn nhân, và khi nhấp mở tập tin đó ra thì ứng dụng iMessage sẽ bị treo do không xử lý được mã lệnh.

Thay vì phải khởi động lại thiết bị iOS, bạn có thể thực hiện vài bước dưới đây là có thể thoát được khỏi lỗi và tiếp tục sử dụng iMessage như thông thường.

Bước 1: Hãy chắc chắn iPhone của bạn có đủ năng lượng pin và kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động đang làm việc.

Bước 2: Mở trình duyệt Safari trên thiết bị ảnh hưởng.

Bước 3: Nhập vincedes3.com/save.html vào thanh URL, địa chỉ sẽ giúp loại bỏ lỗi ứng dụng tin nhắn. Khi đã nhập xong bạn hãy nhấn vào nút Go.

Bước 4: Khi trang web được tải, một tin nhắn sẽ bật lên yêu cầu bạn mở địa chỉ này trong tin nhắn. Tại thời điểm này, bạn có thể yên tâm rằng lỗi ứng dụng tin nhắn đã được gỡ bỏ khỏi thiết bị. Hãy nhấn Mở.

Bước 5: Hoàn thành các bước ở trên bạn sẽ được đưa đến ứng dụng nhắn tin, nơi bạn thấy một thông báo hiển thị với nội dung “I have just saved your iPhone bro!”.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm để loại bỏ lỗi và tiếp tục sử dụng ứng dụng iMessage lần tiếp theo. Tuy nhiên, sau bài học này bạn cần nhớ rằng không nên mở các tập tin mà bạn không mong muốn khi nhận được từ một người lạ, đặc biệt là không được nhấp vào liên kết chứa các tập tin bất ngờ yêu cầu mở ra.

Linh Nhi