Cách phát hiện thiết bị quay, nghe lén bằng smartphone

Thực hiện cuộc gọi

Lấy di động gọi và thấy các tín hiệu vẫn bình thường, bạn có thể yên tâm không có camera quay lén. Nhưng nếu bạn không thể thực hiện cuộc gọi, rất có thể khu vực xung quanh có thiết bị quay lén. Nguyên nhân là do sự can thiệp của cáp quang trong quá trình truyền tín hiệu.

Hạn chế: Cách này chỉ thường áp dụng trong các phòng thay đồ. Hơn thế, việc di động của bạn không gọi được có thể do rất nhiều nguyên nhân như tín hiệu yếu, do máy trục trặc… chứ không phải do camera quay lén.

Bằng chiếc điện thoại của mình, bạn có thể kiểm tra được khu vực nghi vấn có camera quay trộm hay không.

Dùng camera điện thoại

Đây là cách được sử dụng để phát hiện có camera siêu nhỏ, ngụy trang trong khách sạn, nhà nghỉ hay văn phòng… Thao tác thực hiện không hề phức tạp, bạn dùng điện thoại di động, bật chế độ camera và quét một vòng xung quanh. Nếu thấy trên màn hình máy quay có một đốm đèn sáng nháy thì khu vực đó có thể có máy quay. Để kiểm tra xem có chắc chắn hay không, bạn có thể dùng một chiếc điều khiển và bấm vài nút bất kỳ đồng thời chĩa ống kính vào đó. Nếu trên màn hình đèn sáng, bạn có thể khẳng định trong phòng có camera hồng ngoại.

Hạn chế: Dùng cách này để kiểm tra khá chính xác. Tuy nhiên, bạn chỉ kiểm tra được nếu như đó là camera hồng ngoại. Ngoài ra, điện thoại của bạn cũng phải có chức năng quay phim, chụp ảnh thì mới có thể thực hiện được cách này.

Tường Minh