Cái giá phải trả cho gã trai làng giết người vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật

Buổi sinh nhật ác mộng

Tội ác giết người của bị cáo An được tái hiện rõ nét qua bản cáo trạng VKSND TP.Hà Nội. Theo đó, khoảng 21h ngày 23/9/2016, Nguyễn Tài An (SN 1990, trú tại xã Khánh Hòa, Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hưởng (cậu của An) đến nhà anh Vũ Văn Thắng ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội uống rượu nhân ngày sinh nhật anh Thắng. Đến 23h, đám trai làng đi hát karaoke và uống bia tại quán Gió.

Quá 12h đêm, quán Gió đóng cửa, cả nhóm tiếp tục cuộc vui tại quán karaoke Moon Night ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Tại đây, An và anh Nguyễn Văn H. (SN 1991, trú tại xã Khánh Hà) xảy ra va chạm. An lao vào bóp cổ anh H.. Mọi người can ngăn kịp thời, nên không có chuyện gì xảy ra. Thắng bảo An về trước, đám trai làng tiếp tục hát và uống bia.

Do bị đuổi về sớm, An hậm hực ngồi sau xe Hưởng về nhà bố mẹ vợ của An. Tại nhà nhạc phụ, An vẫn liên tục chửi bậy, nói sẽ giết nó (ám chỉ anh H.).

Bố mẹ vợ An lo sợ con rể say rượu lại ra về lúc trời mưa to, dễ bị cảm lạnh nên khuyên bảo An ngủ lại nhà nhưng An không nghe, cứ nằng nặc đòi về. Hưởng và An mặc áo mưa đi ra khỏi nhà. An thủ trong người một cái kéo nhọn dài khoảng 20cm.

Trớ trêu thay, gần 3h sáng, An và Hưởng lại giáp mặt với anh H. đang ngồi sau xe máy của anh Cường trên đường làng. Ma men dẫn lối, An cầm kéo đâm một nhát trúng ngực anh H.. Do vết thương thủng tim, gây mất máu cấp không phục hồi nên anh H. đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tài An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Không còn cơ hội sửa lỗi

Luật sư Lê Đăng Tùng- Trưởng văn phòng luật sư Trường Giang (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại H.. Tại tòa, luật sư Tùng chỉ ra những đau thương, mất mát không gì bù đắp của gia đình bị hại. Mặc dù đứa con trai duy nhất đã mất, nhưng cha mẹ H. không cần bồi thường dân sự. Đây là điều hiếm thấy trong một vụ án giết người.

Do gia đình bị cáo không có thiện chí khắc phục hậu quả cũng như xin lỗi gia đình bị hại, nên phía bị hại đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo An mức án cao nhất (Tử hình).

Luật sư Lê Đăng Tùng- Trưởng văn phòng luật sư Trường Giang (đoàn Luật sư TP.Hà Nội)

Trước lúc HĐXX vào nghị án, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa có lời nói chạm đến lòng nhân ái của con người, mong phía gia đình bị hại tha thứ cho bị cáo. Nghe tòa nói, bị cáo An tủi thân, khóc to thành tiếng.

Rất nhiều người phía gia đình bị cáo cũng van lạy bố mẹ bị hại. Tiếng khóc ai oán làm công đường thêm thê lương.

Mẹ bị hại H. nói trong tủi hận: “Bao của cải trên đời, đối với tôi không còn giá trị. Tôi đã mất chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nó giết con tôi. Mạng đền mạng”.

Mẹ bị hại 51 tuổi, bà bị bệnh nặng, việc đi lại rất khó khăn. Khi con trai bà còn sống, thường cõng mẹ đi lại và chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Nay H. mất đi, để lại cho người mẹ bệnh tật nỗi đau không gì khỏa lấp.

Trao đổi với PV, mẹ H. cho biết, bà mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh thấp khớp đã hơn 10 năm. Nay bệnh biến chứng, chân tay phù nề, co quắp, khó khăn trong đi lại sinh hoạt. Từ ngày mất con, không ngày nào bà không khóc thương nhớ con.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Tài An đã dùng kéo đâm chết người. An nhận án Tử hình về tội Giết người là thích đáng. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên không làm chủ được bản thân, gây ra tội ác khiến gia đình phải khổ lây.

Thiên Long