Cái giá phải trả của cán bộ ngân hàng tông chết người rồi bỏ trốn

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đêm 26/6, Nguyễn Quang Hiếu điều khiển xe ô tô mang KIA- Cerato (thuê của người khác) chạy trên QL1A, đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì gây tai nạn với xe máy mang BKS: 37P4 - 3938, do anh Hồ Đức Giang (32 tuổi), trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu điều khiển, chở vợ và 3 con nhỏ.

Cú đâm mạnh khiến 3 cha con anh Giang ngã xuống đường, bị thương nặng, xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Nguyễn Quang Hiếu đã lái xe chạy trốn, bỏ mặc các nạn nhân tại hiện trường. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến cháu bé 7 tuổi con của vợ chồng anh Giang tử vong. Sau khi mang xe ra nghĩa địa gần đó cất giấu, Hiếu quay lại hiện trường thu dọn các mảnh vỡ của ô tô nhằm xóa dấu vết vụ tai nạn, rồi đến cơ quan làm việc bình thường. Ngày hôm sau, Hiếu mang chiếc ô tô đến garage để sửa chữa, xóa dấu vết tai nạn trên xe. Được biết, thời điểm lái xe gây tai nạn, Hiếu đang là nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Nguyễn Quang Hiếu người gây ra vụ tai nạn cho cha con anh Giang.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra, trích xuất nhiều camera để truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn. Đến chiều 27/6, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có 1 chiếc xe hiệu KIA- Cerato gây tai nạn đang sửa chữa tại gara ở Đại lộ Lê Nin, TP.Vinh. Lúc này xe ô tô đã được sửa, thay mới nhiều bộ phận. Qua trích xuất camera của gara thì phát hiện các dấu vết hư hỏng trên xe giống như thông tin thu thập tại hiện trường. Công an huyện Nghi Lộc đã triệu tập Nguyễn Quang Hiếu lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Sau một hồi quanh co, chối tội, tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận mình là người lái xe, gây tai nạn cho cha con anh Giang vào đêm 26/6.

Ngoài hình phạt tù, TAND huyện Nghi Lộc còn tuyên buộc Hiếu bồi thường cho các bị hại số tiền 240 triệu đồng.