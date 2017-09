Cái giá phải trả của gã thợ hồ hiếp dâm người tâm thần

Ngày 20/7, TAND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm đối với Lê Thanh Chung (SN 1976), trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, ngày 3/5, Chung điều khiển xe máy lên huyện Nam Giang, tỉnh này để làm thợ hồ. Khi đến khu vực chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 2, Chung thấy chị N.T.H.C. (SN 1985), trú tại xã đang đứng vẫy tay.

Bị cáo Chung tại tòa

Tưởng chị C. xin đi nhờ xe nên Chung chở. Khi đến đoạn huyện Đại Lộc thì hắn nảy sinh ý định đồi bại với nạn nhân. Bị cáo tìm cách dụ chị C. vào rừng keo gần đó rồi dở trò. Sau khi thực hiện hành vi, Chung tiếp tục chở nạn nhân đi một đoạn nữa rồi bỏ lại.

Cùng ngày, gia đình chị C. trình báo sự việc lên công an. Chung nhanh chóng ra đầu thú. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, chị C. từ nhỏ đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên toà xét xử, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Chung 3 năm tù về tội Hiếp dâm.