Cao Ngân: Không buồn nhưng nhiều lần rơi nước mắt vì lời cay độc

Xem lời chế giễu là động lực

Sau đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017, dư luận không ngừng chế diễu về cân nặng của Cao Ngân. Bạn có đọc được những điều chế giễu mình và sốc không?

Trước đêm chung kết, tôi biết thể trạng của mình yếu, cân nặng quá thấp nên từng nghĩ đến việc sẽ không tham gia. Tôi mang băn khoăn này tâm sự với một số người bạn và anh chị trong nghề. Tất cả mọi người khuyên tôi nên tiếp tục. Lúc đứng trên sân khấu, được khán giả cổ vũ, tôi vỡ òa hạnh phúc. Sau đêm diễn, nhiều người nhắn tin, gọi điện khuyên tôi đừng buồn vì những lời bình luận không hay về cân nặng. Thật ra, tôi không quá buồn và cũng không sốc khi bị gọi là "bộ xương di động", vì chính tôi cũng tự nhận thấy ngoại hình của mình quá ốm. Tôi đọc lời bình luận của mọi người và xem đây là động lực để cải thiện về phần ngoại hình.

Hình ảnh gây sốc của Cao Ngân.

Cao Ngân cảm nhận như thế nào về những lời bình luận có thể gọi là cay độc của mọi người về mình?

Như tôi đã nói, tôi không buồn vì những lời bình luận ấy. Tuy nhiên, tôi đã rơi nước mắt nhiều lần vì không hiểu tại sao nhiều người lại có thể thốt ra những lời kinh khủng như thế. Tôi muốn nói với những người ấy rằng, chỉ một vài lời của bạn cũng có thể đẩy người khác vào con đường cùng. Xin mọi người hãy suy xét kỹ rồi bình luận. Đừng vì chỉ một khoảnh khắc mà nói ra những lời làm người khác đau lòng.

Bạn có bị suy sụp trước sự việc vừa qua?

Tôi là một người mạnh mẽ lắm. Trước đây, tôi có thể là một cô bé yếu mềm, nhưng sau khi xảy ra vụ tai nạn rất nặng, khiến tinh thần của tôi vững vàng hơn nhiều. Bây giờ, những lời của dư luận sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp bước trên con đường mình đã chọn và hy vọng mọi người hãy nhìn vào sự tích cực của tôi để đánh giá.

Cao Ngân cho biết không buồn nhưng rơi nước mắt vì những lời của dư luận.

Một vài đồn đoán cho rằng, ban tổ chức dùng Cao Ngân để gây chú ý? Bạn nghĩ sao?

Điều này là không chính xác. Thật ra, ngay trước đêm chung kết, ban tổ chức đã hỏi ý kiến về việc tôi có đủ sức khỏe để tham gia hay không. Lúc ấy, nhiều đồng nghiệp đã gửi lời khuyên cùng khao khát được đứng trên sân khấu đã giúp tôi có quyết định cuối cùng. Có thể, khán giả xem qua ti vi không nhận thấy hết, nhưng tại sân khấu, khi tôi vừa bước lên, nhiều người gọi hô lớn “Cao Ngân”. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc.

Đang tìm cách tăng cân

Có luồng dư luận cho rằng, sở dĩ Cao Ngân có ngoại hình “cò hương” như vậy là vì tai nạn? Có luồng thông tin khác, bạn ép cân nặng giảm?

Làm gì có chuyện tôi ép giảm cân. Hiện, tôi nặng 43kg, cao 1,79m. Tôi đang tìm mọi cách như ăn uống, ngủ nhiều, tập gym đều đặn để tăng cân nhưng chưa được như ý. Vì quá ốm, nhiều khi tôi không dám đứng lên bàn cân. Có lẽ, vấn đề ngoại hình gầy là vì tai nạn xảy ra vào năm 2014. Mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Lần ấy, tôi từ sân bay về nhà thì bất ngờ bị một thanh niên giật túi xách. Tôi ngã xuống đường và được đàn chị Thanh Thủy gọi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, tôi bị gãy xương đòn, dập phổi nhẹ, mặt trầy và chảy máu đến nay vẫn còn sẹo. Suốt nhiều tháng liền, tôi chỉ nằm trên giường, mỗi ngày chờ tới bữa, mẹ mang cháo đút. Tôi suy sụp hoàn toàn. Từ một người bình thường, đi học, hoạt động nghề người mẫu nay lại trở thành người thừa. Vừa đau về thể xác, vừa đau về tâm hồn nên cân nặng của tôi sút mỗi ngày.

Cao Ngân cho biết mình là cô gái mạnh mẽ.

Ngoại hình quá ốm, sức khỏe yếu như vậy sao bạn không tĩnh dưỡng mà lại tham gia Vietnam’s Next Top Model mùa All stars để bây giờ bị dư luận chế giễu?

Sau khi bị tai nạn, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại với nghề người mẫu. Tôi buồn vô cùng. Hàng ngày, tôi chỉ mở kênh truyền hình chuyên về thời trang là Fashion TV xem. Thấy các người mẫu khoác lên mình trang phục đi trên sân khấu, tôi thích vô cùng nhưng cũng xót vô hạn. Được gia đình động viên, tôi tiếp tục dồn hết sức lực vào việc học. Khi nhận được lời mời của ban tổ chức tham gia Vietnam’s Next Top Model 2017 tôi rất vui. Tôi tự cho mình một cơ hội để quay lại với nghề mình thích.

Cơ thể quá gầy có gây hạn chế cho bạn trong khi tham gia chương trình? Và, thông tin bạn bị ho ra máu trong đêm chung kết là thế nào?

Do biết thể trạng yếu và cần sức rất nhiều vì quay xuyên đêm nên tôi phải tìm cách giữ sức khỏe. Tất cả các thí sinh được ban tổ chức hỗ trợ đầy đủ nhưng do lịch quay dồn dập, thâu đêm nên tôi bị ho suốt và tiếp tục sụt cân. Mỗi khi về đến nhà chung, tôi tranh thủ ăn, ngủ thật đầy đủ. Đặc biệt, tôi rất chú trọng vào việc ngủ nên vẫn đảm bảo sức khỏe tham gia tất cả các hoạt động của chương trình. Riêng về các thử thách chụp hình, tôi chọn góc để che đi khuyết điểm quá gầy của mình. Riêng vấn đề bị ho ra máu, do trước đó mình bị chảy máu cam và còn đọng trong mũi nên ho thì bị máu ra. Điều này, tôi nghĩ không có gì quá nghiêm trọng.