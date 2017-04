Cấp sổ KT3 'thần tốc': Phó công an xã làm đúng quy trình?

Xem bài kỳ trước:

Như đã thông tin, mặc dù, người dân không tạm trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội nhưng chỉ thông qua “cò” mà vẫn nhận sổ KT3 có chữ ký tươi và dấu đỏ do một vị Phó công an xã Mai Lâm cấp.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và đã làm việc với đồng chí Hoàng Tuấn Anh – Phó công an cấp sổ KT3 cho một người không tạm trú trên địa bàn. Đồng chí Anh có báo cáo việc cấp sổ KT3 này theo đúng quy trình và đầy đủ hồ sơ, đồng chí nhận hồ sơ từ công an viên của thôn Lộc Hà chuyển lên mới cấp”.

Sổ KT3 do Công an xã Mai Lâm cấp cho người không tạm trú tại địa phương.

Ông Anh cho hay: “Tôi đã yêu cầu đồng chí Phó công an hình sự về gặp chủ hộ là bà N.T.H. xác minh người được cấp sổ KT3 có tạm trú ở đó không, chữ ký của chủ hộ có đúng là của bà N.T.H. không. Sau đó, tôi có nhận được báo cáo của đồng chí Phó công an hình sự là chủ hộ khẳng định, người đứng tên sổ tạm trú KT3 không tạm trú ở nhà bà ấy. Chữ ký của hợp đồng thuê nhà và phiếu khai báo tạm trú không phải của bà H.”.

“Khi nhận được kết quả, tôi tiếp tục làm việc với đồng chí Tuấn Anh và đồng chí Công an viên ở thôn Lộc Hà Chử Văn Vương để làm rõ hồ sơ đó xuất phát từ đâu? Ai là người làm hồ sơ gửi công an viên chuyển lên xã”, Chủ tịch xã Mai Lâm nói.

"Cò" giao dịch với khách hàng.

Nói về việc Phó công an xã cấp sổ KT3, ông Bùi Văn Anh thông tin thêm: “Đồng chí Tuấn Anh cho rằng mình làm đúng theo quy trình, hồ sơ từ Công an viên chuyển lên. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được đồng chí Tuấn Anh làm đúng hay sai. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ phải làm việc với đồng chí Công an viên một lần nữa để làm rõ việc này. Sau đó, sẽ quy trách nhiệm đối với từng cá nhân để xử lý theo quy định”.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Lâm cho biết: “Ông Hoàng Tuấn Anh – Phó công an xã được bổ nhiệm từ tháng 7/2016, khi đó xã có khuyết 1 vị trí Phó công an xã nên đã bổ nhiệm đồng chí Tuấn Anh đang là trưởng thôn Lê Xá lên giữ chức vụ này”.

Ông Lâm cho rằng: “Việc cấp sổ tạm trú KT3 cho người không tạm trú tại địa phương khi họ dùng sổ tạm trú để làm việc gì đó trái pháp luật sẽ xảy ra rất nhiều hệ luỵ. Theo nguyên tắc, cấp sổ tạm trú cho người không sống ở địa phương là sai. Đồng chí Tuấn Anh chưa phải là công chức, viên chức, chỉ là cán bộ với chức danh Phó công an thôi, chưa phải Đảng viên”.

Khi được hỏi chưa phải là Công chức, Đảng viên thì ông Tuấn Anh có được cầm dấu đỏ không, ông Lâm cho biết: “Theo quy định của công an, hai phó có thể thay mặt Trưởng công an để được sử dụng dấu của công an”.

Nhóm PV