Cát trở lại biển Cửa Đại

Các chuyên gia nhận định, có nhiều lý do dẫn tới tình trạng sạt lở như nguồn cát bị thiếu hụt do thủy điện chặn ở đầu nguồn, tình trạng khai thác cát trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn không có kiểm soát, do biến đổi khí hậu. Cùng với bàn thảo nhiều biện pháp “chống đỡ” cho bờ biển Cửa Đại được áp dụng. Mặc dù vậy bờ biển không có dấu hiệu phục hồi.

Năm 2017, tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An đã cho đóng 1.000 cọc sắt Larsen dài 9m xuống biển Cửa Đại để ngăn sóng bên ngoài. Phía trong là hệ thống đê được đắp bằng 3.000 bao tải nhập từ Hà Lan có khả năng chịu mặn tốt, mỗi bao có khối lượng 1,3m3 được xếp liền với nhau và lèn chặt.

Những đoạn bị sóng biển xâm thực mạnh thì kè bằng hai hàng trụ bê tông cốt thép cao 4m. Đồng thời địa phương cho bơm cát để tái tạo bờ biển, làm đê phá sóng cùng các biện pháp khác làm cho bãi biển tụ cát trở lại.

Tín hiệu vui là sau nhiều năm liên tục bị sạt lở, bãi biển được bồi lại từ Tết nguyên đán 2017 đến nay. Theo người dân dọc theo bãi biển dài khoảng 3km bị sạt lở, chỗ bồi ít, chỗ bồi nhiều và nơi nhiều nhất tính từ mép kè ra đến biển khoảng 60m. Việc cát bồi trở lại bãi biển Cửa Đại mang đến đến hy vọng “hồi sinh” lại bãi biển được bình chọn là 1 trong 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á này.

