Câu nói của chồng với cô bạn thân khiến vợ lặng người

Hải và An vốn là đôi bạn thân từ nhỏ. Sau khi rời quê hương lên thành phố lập nghiệp, cả hai mỗi người rẽ một hướng theo đuổi đam mê của mình. Hải vốn xinh đẹp, lại thích chinh phục, nên cô tìm đến các mối tính chớp nhoáng với những đại gia thành phố trẻ tuổi.

Còn An, cô sớm tìm được bến đỗ đời mình bên cạnh Nam- chàng trai cùng quê. Nam không chỉ giỏi giang mà còn là con một gia đình khá giả. Sau khi kết hôn, An có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng suốt ngày quấn quýt bên nhau. Nhiều người nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ.

Nghe câu nói của chồng với cô bạn thân, An bật khóc (Ảnh minh họa).

Thời gian trôi đi, Nam- chồng An trở thành người đàn ông thành đạt khi mở công ty riêng. Cô cũng vì thế mà hãnh diện hơn với bạn bè. Còn Hải, ngày càng cô đơn lẻ bóng, sắp đến tuổi 30 nhưng cô vẫn chưa tìm được người đàn ông của mình.

Rồi Hải chuyển về gần nhà An sống, cả hai lại tíu tít như trước đây. Vốn quý bạn thân, nên An đề nghị Hải mỗi tuần qua nhà cô ăn cơm một lần, như thế cho đỡ buồn. Hải thấy An thoải mái nên không hề e ngại, cô lui tới thường xuyên.

An vì quá tin tưởng chồng và bạn thân, nên cô không hề hay biết, họ đã sớm "tình trong như đã". Cho tới một buổi chiều, An trở về nhà sớm hơn dự định, hôm nay, cô định tổ chức tiệc sinh nhật cho Hải. Khi vừa đẩy cửa vào nhà, cô nghe tiếng chồng cô thỏ thẻ trong phòng ngủ: “Hôm qua thế nào, em có vui không?”. Tiếp đó tiếng Hải nũng nịu: “Vui quá đi chứ”.

Khi đó, An chột dạ, cô ôm túi củ quả bước ra khỏi nhà. Cô cứ đi giữa dòng người đông đúc, nước mắt cô lã chã rơi. Nếu cô không về sớm, nếu cô không nghe thấy cuộc nói chuyện ấy, thì họ còn lừa dối cô đến bao giờ. Đúng là tin bạn thân mất chồng… cô dừng lại và quyết quay về nhà quyết họ một bài học.

Quốc Chinh