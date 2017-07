Cenland ra mắt website nghemoigioi.vn tại miền Nam

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cengroup giới thiệu về website nghemoigioi.vn

Được ra mắt tại Hà Nội vào giữa năm 2016, nghemoigioi.vn là một sản phẩm thuộc Cenland (1 trong 5 công ty thành viên của Cengroup). Nghemoigioi.vn là nơi kết nối giữa chủ đầu tư, chuyên gia, nhà kết nối và khách hàng. Từ cuối năm 2016 tới nay, nghemoigioi.vn đã có gần 5.000 giao dịch thành công.

Tại phía Nam, mặc dù chưa chính thức ra mắt, tuy nhiên với việc ứng dụng mô hình liên kết, hợp tác cùng phát triển giữa các nhà kết nối (doanh nghiệp, cá nhân) với STDA, STDA Miền Nam (một thành viên thuộc Cenland) đã liên kết, hợp tác cùng 150 nhà kết nối tại phía Nam trong việc phân phối các dự án BĐS.

Cenland vinh danh những nhà kết nối trên toàn quốc có kết quả kinh doanh xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2017

Bên cạnh đó, Cenland tổ chức chương trình Thanks For Being With Us tri ân những đối tác đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Tại chương trình, Cenland vinh danh những nhà kết nối trên toàn quốc có kết quả kinh doanh xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2017. Các đơn vị tham gia cũng đã thảo luận về thị trường BĐS và kế hoạch hợp tác kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Trước đó,Thanks For Being With Us được tổ chức tại TP. Hà Nội tri ân các đối tác, nhà kết nối của nghemoigioi.vn tại miền Bắc và miền Trung.

Thắng Trần