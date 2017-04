Chậm nhất trong 5 ngày phải báo cáo vụ 'cả nhà làm quan' ở An Dương

UBND huyện An Dương (TP.Hải Phòng)

Theo đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng và báo cáo của Huyện ủy An Dương, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã giao cho ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với sở Nội vụ TP.Hải Phòng, Huyện ủy An Dương tiến hành rà soát, kiểm tra xác minh rõ những nội dung mà báo chí đăng tải về việc 6 người trong gia đình ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch huyện An Dương giữ các chức danh quan trọng ở huyện.

Ông Nguyễn Hải Bình - Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng cho biết, chậm nhất trong vòng 5 ngày, đến 25/4 phải có kết quả để báo cáo lên Thường trực Thành ủy.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí thông tin, thời gian qua, người dân xôn xao chuyện 6 người trong gia đình ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch huyện cùng giữ những chức vụ quan trọng ở huyện này.

Cụ thể, anh trai ông Sơn là ông Nguyễn Thế Son hiện đang làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Một người em khác là ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức Phó ban Tổ chức huyện. Em gái ông Sơn là bà Nguyễn Thị Thu Hương hiện là Phó phòng Nội vụ huyện. Ông Nguyễn Thế Đức (con trai ông Son) đang làm Phó bí thư Huyện đoàn và bà Phạm Thị Như (con dâu ông Son) làm chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch.

Phản hồi về thông tin này, ông Hoàng Bích - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Dương khẳng định, với các chức danh như trên thì không thể nói có chuyện 6 người trong gia đình ông Nguyễn Trường Sơn giữ vị trí chủ chốt trong huyện.

Cụ thể về quy trình bổ nhiệm, năm 2013, khi ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương thì ông Nguyễn Thế Son (anh trai ông Sơn) vẫn đang là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch. Theo ông Bích, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch không đủ quyền để bổ nhiệm em trai mình vào làm Phó Chủ tịch UBND huyện. Tương tự, Nguyễn Thế Hùng được bổ nhiệm Phó ban Tổ chức Huyện ủy từ năm 2009, lúc đó ông Sơn chưa lên làm Phó Chủ tịch huyện nên không đủ thẩm quyền để quyết định. Và các chức danh còn lại cũng vậy.

Cũng theo ông Bích, để dắt díu người nhà thì phải có chức danh chủ chốt. Quan trọng hơn cả là quy trình bổ nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước hết sức nghiêm ngặt. "Nên việc nói cả nhà làm quan và giữ chức danh chủ chốt là không đúng, ảnh hưởng đến tình hình chính trị địa phương", ông Bích nói.

Nguyễn Dịu