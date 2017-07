Chàng Model 9X bị nhận nhầm là nam chính trong phim Võ Tắc Thiên

Khi chưa có dịp tiếp xúc, ít ai biết rằng Trương Nguyễn Thái Dương là người miền Nam. Bởi, đằng sau ngoại hình cuốn hút, khuôn mặt pha chút lãng tử giống trai Hà thành là một giọng nói miền Nam nghe rất “ngọt”.

Trương Nguyễn Thái Dương được nhiều bạn trẻ chú ý.

Chính giọng nói ấy đã khiến mọi người nhớ đến Dương một cách rất đặc biệt ở đất Bắc. Chàng trai 9X chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa - Đồng Nai, trong một gia đình mọi người đều làm kinh doanh và không ai làm nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi thi đỗ trường đại học Công nghiệp TP.HCM, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với số điểm ấn tượng. Tuy nhiên, sau một năm đến trường, tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp nên nhanh chóng đưa ra quyết định đầy táo bạo là nghỉ học để theo đuổi mơ ước của mình".

Khoảng thời gian ấy, Dương được gia đình khuyên nhủ, bạn bè can ngăn nhưng cậu vẫn quyết chí ra Hà Nội thi lại đại học. Và quả thật may mắn đã mỉm cười, anh chàng thi đỗ trường học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Quan hệ Quốc tế. Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn ngôi trường này, anh thẳng thắn chia sẻ: “Mình chọn học viện Báo chí và Tuyên truyền để thỏa ước mơ được đi nhiều nơi và muốn thử thách bản thân ở một môi trường mới”.

Thái Dương (bên phải) thường bị nhận nhầm giống nam diễn viên thủ vai Lý Trị (bên trái).

Bạn bè, gia đình còn bất ngờ hơn khi Dương đến với nghề người mẫu. Dương kể, có lúc Dương đăng ảnh lên facebook nhiều người đã nhầm với diễn viên Lý Trị Đình - nam chính vai Pisa trong phim Võ Tắc Thiên. Từ đây, Dương đã lọt vào "tầm ngắm" của các hãng thời trang lớn và một vài tạp chí.

Nhưng một lần nữa, Dương lại vấp phải sự phản đối từ gia đình. Vì thế, Dương đã giấu bố mẹ việc đi làm thêm, chàng trai kể: “Nhiều lúc đi chụp ảnh về mà không dám post facebook vì sợ mẹ biết (cười). Nhưng việc làm thì vẫn phải làm thôi vì đó là đam mê của mình".

Thái Dương trình diễn trên sàn Vietnam International Fashion Week 2016.

Dù công việc người mẫu khá bận nhưng Dương vẫn sở hữu bảng thành tích “siêu khủng” cả trong học tập lẫn model. Với châm ngôn “đẹp nhưng phải có cái đầu”. Thái Dương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình từ ngoại hình lẫn trí thức.

Dương là 1 trong 15 sinh viên tiêu biểu được nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản trong chương trình tìm hiểu chính trị Nhật Bản (Jenesys 2016)… Top 5 cuộc thi “The Online Vietnam model”, top 25 "Vietnam Next Top Model 2016"…

