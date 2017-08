Chào đón iPhone 8, iPhone 7/7Plus thi nhau giảm giá

Mặc dù các dòng iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn còn rất "hot" và bán khá chạy trên thị trường nhưng mới đây, các nhà bán lẻ lớn bao gồm cả Thế giới di động và FPT Shop đã đồng loạt giảm giá bán lẻ sản phẩm xuống từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi sản phẩm.

Giá bán iPhone 7, iPhone 7 plus giảm từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng (ảnh FPT shop).

Theo đó, hiện trên hệ thống bán lẻ FPT Shop, 6 mẫu iPhone được giảm giá bao gồm:

- iPhone 7 32 GB giảm từ 17.99 triệu xuống còn 17.49 triệu đồng, giảm 500 ngàn đồng.

- iPhone 7 128 GB giảm từ 19.99 triệu xuống còn 19.49 triệu đồng, giảm 500 ngàn đồng.

- iPhone 7 256 GB giảm từ 21.99 triệu xuống còn 20.99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

- iPhone 7 Plus 32 GB giảm từ 21.99 triệu xuống còn 20.99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

- iPhone 7 Plus 128 GB giảm từ 23.99 triệu xuống còn 22.99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

- iPhone 7 Plus 256 GB giảm từ 25.99 triệu xuống còn 24.99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

Giá bán lẻ các mẫu iPhone 7 và iPhone 7 Plus tại các siêu thị đều có độ giảm đồng đều với nhau. (ảnh Thế giới di động).

Với mức giá tương đương, hệ thống bán lẻ của Thế giới di động cũng nhanh chóng thực hiện giảm giá 4 mẫu iPhone từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng (có thêm iPhone 7 Plus RED).

Cụ thể, 3 mẫu iPhone giảm 500 nghìn đồng bao gồm iPhone 7 32GB, iPhone 7 128GB, iPhone 7 Plus RED 128GB;

4 mẫu iPhone giảm 1 triệu đồng bao gồm: iPhone 7 256GB, iPhone 7 plus 32GB, iPhone 7 Plus 128GB, iPhone 7 Plus 256GB.

Hai dòng điện thoại iPhone này cho đến thời điểm hiện tại vẫn là "TOP" về độ mạnh mẽ của cấu hình lẫn thời thượng về hình dáng với giới mộ điệu.

iPhone 7, 7 Plus dùng chip Apple A10 4 nhân, RAM 2GB (iPhone 7) hoặc 3GB (iPhone 7 Plus), camera trước sau 7/12 MP. Tuy nhiên với iPhone 7 Plus là bộ camera kép với khả năng chụp hình xóa phông, zoom 2X ấn tượng.

Ngoài ra, iPhone 7, 7 Plus cũng là thế hệ iPhone đầu tiên trang bị chống nước IP67 giúp máy có thể hoạt động tốt ngay cả khi trong nhà tắm, dưới bể bơi hay trời đang mưa.

Đ.Huệ