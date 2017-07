'Cháu bé không được bố mẹ mua đồ chơi cũng bị hiểu lầm là bắt cóc'

Rộ tin đồn thất thiệt trên facebook

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 25/7, lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) đã báo cáo về tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn TP. Trao đổi với báo chí tại buổi họp, Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó Trưởng phòng PC45 cho biết, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội đã rộ lên những tin đồn thất thiệt về việc bắt cóc trẻ em.

Vụ việc 2 người phụ nữ đi bán tăm bị đánh oan do nghi bắt cóc trẻ em xảy ra ở huyện Sóc Sơn mấy ngày vừa qua, Công an TP đã giao cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra xử lý.

Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó Trưởng phòng PC45, Công an TP.Hà Nội.

Thượng tá Sơn chia sẻ, vụ việc cháu bé ở Quảng Bình mất tích, đơn vị cũng xử lý tin đồn trên facebook khi có người cho rằng một đôi vợ chồng đèo cháu bé nghi vấn đi trên đoạn đường ở Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, người tung tin là một phụ nữ. Tuy nhiên, cháu bé trong ảnh là con của đôi vợ chồng này. Do cháu không được bố mẹ mua đồ chơi nên khi đi trên xe cháu đã quấy khóc làm người này hiểu lầm cháu bị bắt cóc.

“Khi thấy cháu bé khóc, chị này đã đề nghị 1 tổ công tác CSGT giữ lại. Sau đó, qua hỏi han thì được biết cháu khóc là do bố mẹ không chịu mua đồ chơi cho…”, Thượng tá Sơn thông tin.

Phó Trưởng phòng PC45 Hà Nội cũng chia sẻ, việc tung tin nhảm nhí, bịa đặt trên facebook khiến ngay cả bản thân ông cũng không khỏi lo lắng. “Tôi đang đi công tác mà thấy tung tin là máy bay rơi ở Nội Bài, tôi cũng không khỏi lo lắng”, Thượng tá Sơn nói thêm.

Tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp

Báo cáo về tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo phòng PC45 nhận định, tình hình có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Người dân ở các tỉnh đến TP ngày càng tăng, số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự, như: Vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ... tăng cao.

Bên cạnh đó, việc thông thương, giao lưu buôn bán, đi lại giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN có nhiều thuận lợi cho các loại tội phạm hình sự nói chung, trong đó có tội phạm mua bán người nói riêng.

Trong 3 năm từ năm 2015 đến tháng 6/2017, Công an TP khám phá 7 vụ, trong đó có 2 vụ mua bán trẻ em, 5 vụ mua bán người, bắt giữ 10 đối tượng, xác định 14 nạn nhân...

Nguyên nhân là do hạn chế về nhận thức, đói nghèo, thất học và thất nghiệp, thiếu sự quan tâm dạy dỗ của gia đình, ham lợi ích vật chất... Bên cạnh đó, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia.

Chúng chủ yếu lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân ở vùng nông thôn, những người không có việc làm, hoàn cảnh khó khăn… để chủ động làm quen rồi dùng những lời nói đường mật, hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao, rủ đi chơi, mua sắm để lừa bán vào các động mại dâm trá hình tại Việt Nam hoặc nước ngoài (chủ yếu là sang Trung Quốc) để làm gái mại dâm.

Ngoài ra, một số đối tượng sử dụng mạng internet, điện thoại… để lừa gạt học sinh, sinh viên hay thiết lập các đường dây hoạt động mại dâm dưới hình thức gái gọi qua mạng và tổ chức các chuyến “du lịch tình dục” xuyên quốc gia…

Chia sẻ với báo chí về thông tin bé gái Nguyễn Minh Châu (4 tuổi, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) mất tích bí ẩn nhiều tháng nay hiện vẫn chưa có thông tin, Thượng tá Lê Khắc Sơn cho biết: "Sau khi nhận được thông tin cháu bé mất tích, cơ quan công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Đến thời điểm hiện tại cũng chưa thể khẳng định cháu Châu bị bắt cóc hay làm sao".

Nhất Nam