Cháy chợ ở cửa khẩu Tân Thanh: Lập hội đồng khám nghiệm hiện trường

Liên quan đến vụ cháy chợ Hữu Nghị ở cửa khẩu Tân Thanh thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng.

Vị này cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang chờ phía cơ quan chức năng từ Hà Nội trực tiếp lên Lạng Sơn để thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đám cháy bùng phát từ 7h sáng 10/7. Đến hơn 8h, đám cháy được khống chế. Hiện tại không có thiệt hại gì về người và chưa có số liệu thống kê về thiệt hại tài sản".

Hiện trường đám cháy tại chợ Hữu Nghị ở cửa khẩu Tân Thanh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, PV đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam cho biết: “Chúng tôi được UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết hậu quả. Vụ cháy gây thiệt hại cho nhà đầu tư và cho các bà con tiểu thương.

Khi phát hiện vụ cháy, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu cùng nhà đầu tư đã báo ngay cho lực lượng phòng cháy, đồng thời huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp cùng người dân chữa cháy và chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực đám cháy”.

Người dân và lực lượng chức năng tích cực chữa cháy và vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cháy (Ảnh: CTV)

Vị lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng cho biết thêm: "Doanh nghiệp đầu tư chợ xây dựng chợ Hữu Nghị là công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra. Thiệt hại về tà sản chưa có con số cụ thể. Chúng tôi đang tích cực giải quyết hậu quả, nắm tình hình và thu thập thông tin và cũng may mắn là không có thiệt hại gì về người.

Số lượng kinh doanh trong chợ khoảng 50 quầy bán hàng. Chúng tôi là cơ quan quản lý hành chính chung của cửa khẩu sẽ hỗ trợ về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự".

Về công tác quản lý phòng cháy chữa cháy thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vẫn kiểm tra định kỳ và huấn luyện định kỳ và trước các chợ đều có phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, vào khoảng 7h20 sáng 10/7, vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Hữu Nghị thuộc địa bàn xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) thiêu rụi khoảng 21 kiốt, diện tích cháy 1.000m 2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện đã huy động gần 300 người gồm lực lượng công an, quân đội, quần chúng nhân dân cùng hỗ trợ dập tắt đám cháy. Đến gần 9h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Công Đức