Chiếc ba lô bí ẩn và hành trình 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Kiểm tra chiếc ba lô đối tượng Tênh, trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mang trên người, công an phát hiện 20 bánh heroin. Từ đây, một đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia đã được công an bóc gỡ.