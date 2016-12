Chiêm ngưỡng không gian lộng lẫy của trụ sở làm việc Microsoft

Ở tòa nhà cũ của Microsoft cũng có một The Garage - không gian cho các nhân viên Microsoft làm việc với các dự án phụ. Nơi đây có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ nhân viên, có cả nhà để xe với giá đỡ xe đạp, và rất nhiều thứ được in từ máy in 3D.