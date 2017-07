Chính phủ yêu cầu bộ Công an xử nghiêm nạn khai thác cát trái phép

Chính phủ yêu cầu bộ Công an xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, sỏi trái phép. Ảnh minh họa.

Nghị quyết nêu rõ: Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,73%, trong đó quý II (6,17%) đạt mức cao hơn nhiều so với quý I (5,15%). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, giá cả ổn định; tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; dự trữ ngoại hối tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng cao nhất trong 9 năm qua. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng tăng trưởng khá...

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sản xuất công nghiệp tăng chậm, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh. Cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép; tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp.

Do vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2017.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chuyển động thực sự từ Trung ương đến cơ sở để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nhanh hơn, thân thiện hơn; tăng cường lắng nghe, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương gắn với trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chất lượng thể chế

Chính phủ yêu cầu phải bảo đảm sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng; tập trung giải quyết các nút thắt, đặc biệt là thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, vay vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng; tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, dư địa tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là vai trò của thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ; thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, các thành phố lớn trực thuộc trung ương để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của từng bộ, cơ quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, không tạo khoảng trống pháp lý, không chồng chéo, mâu thuẫn. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; có giải pháp giảm lãi suất cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá thể. Rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các loại phí, lệ phí để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là phí vận tải; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Đẩy mạnh tiêu dùng nội địa

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa; theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu, xây dựng các biện pháp hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để kiểm soát nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là việc tiêu thụ thịt lợn, gia cầm; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai.

Chấn chỉnh các hoạt động lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá liên kết vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phấn đấu năm 2017 thu hút từ 13 - 15 triệu khách du lịch quốc tế; rà soát các lễ hội, tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động có tính bạo lực, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ, chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ còn tồn đọng; chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Chính phủ yêu cầu bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch theo mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết; phối hợp với bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn cho các bệnh viện; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an toàn cho cán bộ y tế tại bệnh viện; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; kiểm soát chặt chẽ, xử nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, bảo đảm tính khả thi việc thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Đẩy mạnh tự chủ và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo, thông tin kịp thời diễn biến thời tiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, điều chỉnh các bất cập của quy trình vận hành liên hồ chứa, nhất là trong mùa mưa lũ.

Bộ Công an chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh các “tụ điểm” phức tạp về trật tự an toàn xã hội; điều tra, xử lý nghiêm hành vi chặt phá rừng; khai thác cát, sỏi trái phép.

Đỗ Thơm