Chính thức thành lập bảo tàng Báo chí Việt Nam

Theo Quyết định 1118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo tàng Báo chí Việt Nam sau khi ra đời có nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các di sản văn hoá phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam. Song song với đó, bảo tàng còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá báo chí.

Trong buổi lễ, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập bảo tàng Báo chí Việt Nam cho hội Nhà Báo Việt Nam.

Sau đó, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực hội Nhà báo Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Trưởng ban Quản lý các dự án thành phần đề án xây dựng bảo tàng Báo chí Việt Nam làm Giám đốc bảo tàng.

Tại buổi lễ công bố, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định: “Bảo tàng Báo chí Việt Nam chỉ có thể ra đời khi đã hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đó là một quá trình lâu dài, công phu.

Tính từ ngày 21/8/2014 (khi đề án bảo tàng Báo chí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt) đến ngày 28/7/2017 (khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập bảo tàng) đã gần trọn 3 năm triển khai thực hiện đề án và thúc đẩy tiến trình thành lập bảo tàng. Hôm nay, ý tưởng về một bảo tàng Báo chí Việt Nam được nung nấu và chuẩn bị sau nhiều nhiệm kỳ ban Chấp hành hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành hiện thực”.

Sau thành công của các đợt lễ phát động hiến tặng hiện vật, tài liệu cho bảo tàng Báo chí Việt Nam được tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam, đã có nhiều đơn vị, cá nhân hiến tặng nhiều tài liệu, hiện vật quý.

Đáng chú ý, ngoài hiện vật giấy và chữ viết, các số báo và tập lưu báo gốc quý xuất bản từ 1945 đến trước 1975 như hàng chục tờ báo Trường Sơn của cố nhà báo, Tổng biên tập Lục Văn Thao để lại… còn có chiếc máy in sản xuất năm 1966 do công ty in Việt Lập từ Cao Bằng hiến tặng, 4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc bằng đồng do nhà điêu khắc Đặng Thanh Phong (đến từ TP.HCM) thực hiện.

4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc bằng đồng. (Ảnh Thành Long).

Chiếc máy in sản xuất năm 1966. (Ảnh Thành Long).

Đặc biệt, trong buổi lễ hôm nay, đích thân ông Lê Thanh Vỵ, con trưởng của cụ Lê Thanh Thuỷ (tức Nguyễn Thành Lê) – nguyên Tổng thư ký đầu tiên của hội Nhà báo Việt Nam mang đến sách, báo, ảnh và khẩu súng trường.

Theo chia sẻ của ông Vỵ: “Đây là khẩu súng mà cụ thân sinh ra tôi đi thăm các cơ sở báo chí tại các nước Đông Âu những năm 1960 và được trao tặng. Khẩu súng này được chuyển qua bộ Ngoại giao gửi lại cho gia đình”.

Sách, báo, ảnh mà ông Lê Thanh Vỵ hiến tặng. (Ảnh Thành Long).

Trong khuôn khổ lễ công bố, ban tổ chức đã trưng bày và giới thiệu 152 tập lưu báo và tạp chí gốc và 2 tập lưu báo cắt dán Gia Định báo (gồm 4 quyển) và Hoàng Sa – Trường Sa (gồm 1.200 bài báo cắt dán) do nhà báo, nhà sưu tầm Trần Thanh Phương hiến tặng.

Cùng ngắm những tạp chí gốc, tập lưu báo và hiện vật được trưng bày tại lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam:

Kao Sơn - Thành Long