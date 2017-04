Chợ ‘kỳ lạ’ mua sổ tạm trú KT3 dễ như mua rau ở trung tâm TP.Hà Nội

Sau một thời gian dài âm thầm theo dõi hoạt động tại bãi gửi xe có địa chỉ tại toà nhà B4 Phạm Ngọc Thạch (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), nhóm PV đã khám phá ra một khu chợ "kỳ lạ", nơi mua bán sổ tạm trú (KT3) dễ như mua rau!

“Cò” sổ KT3 là ai?

Theo chân anh Q. (26 tuổi) đến khu vực bãi gửi xe ở trước toà nhà B4, PV chứng kiến cảnh dòng người đông đúc ở tuyến phố Phạm Ngọc Thạch tấp nập ra vào để gửi xe trong tiết trời chớm nắng, bãi gửi xe càng trở nên tấp nập hơn khi có nhiều người đến đây để làm sổ tạm trú (KT3).

"Cò" ngang nhiên giao dịch với khách hàng.

Thấy gương mặt dài thườn thượt vì ngán ngẩm, nôn nóng muốn có được sổ KT3 của tôi, Q. nói như thì thầm đủ cho hai người nghe thấy: “Vào công an phường nộp hồ sơ thì đến bao giờ, ra bãi xe này thuê bọn “cò” làm cho đỡ mất công đi lại. Chỉ mất vài triệu là xong ngay, từ A đến Z…”.

Q. kéo dài câu cuối một cách tếu táo, nhưng điều đó không làm tôi bật cười, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên đến… hoảng hốt: Giấy tờ Nhà nước cấp, mà cũng có “cò” làm hộ sao?

Sổ tạm trú (KT3) là một loại giấy tờ rất quan trọng đối với người dân, đặc biệt là với người ngoại tỉnh lên Hà Nội làm việc và sinh sống. Đây là sổ rất cần thiết khi người ngoại tỉnh muốn mua nhà, xin cho con được đi học tại các trường ở Hà Nội,… phải đòi hỏi độ chính xác, chuẩn chỉnh 100%, các thông tin trên tờ khai không được viết hộ, ký tên hộ.

Điều quan trọng là cuốn sổ KT3 cần phải có chữ ký tươi của trưởng hoặc phó Công an xã, phường và dấu đỏ của Công an nơi người xin xác nhận tạm trú. Yêu cầu đóng dấu tươi thế nhưng không hiểu sao vẫn có người cung cấp dịch vụ - tạm gọi là “cò”, làm được cho chủ nhân cuốn sổ KT3 khi cần gấp hay đơn giản là họ không muốn đến trụ sở Công an tạm trú để khai báo vì sợ phải... chờ lâu.

Để chứng minh lời nói của mình, Q. bất ngờ dẫn tôi đi vào gần bãi gửi xe. Trước đó, hắn bắt tôi phải cầm trên tay vài bản photo chứng minh thư (CMT) và bản gốc. Theo Q, đó là “dấu hiệu” để thu hút “cò”.

"Cò" thảo luận với nhau.

Vừa mới đứng ở khu vực vỉa hè sát bãi gửi xe, bỗng tôi giật mình khi một gã trung niên lao đến như định đâm sầm người đối diện, chúi mặt vào một bên vai tôi, khẽ khàng phả ra giọng nói ngai ngái thuốc lào: “Làm giấy tờ à, muốn lấy nhanh ko?”.

Dịch vụ “thần tốc”

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi lui lại vài bước, mồm lắp bắp, đầu lắc lắc và đưa mắt sang cầu cứu anh bạn đồng hành. Q. nhếch mép cười, mắt chớp chớp ra ám hiệu đã gặp đúng đối tượng rồi đây!

Tuy nhiên, gã trung niên lập tức bỏ đi trước thái độ lạ của tôi, không quên buông vài câu cằn nhằn. Liền sau đó, có thêm vài người xúm lại mời chào hai chúng tôi với nội dung tương tự. Cảnh tượng không khác một khu chợ với người mua, kẻ bán, mời chào nhau…

Theo ghi nhận, tại khu vực bãi gửi xe, “cò” ngang nhiên công khai mời chào những người ra vào. Nhìn thoáng qua có thể nhận thấy có rất nhiều “cò” bao gồm, cả đàn ông và phụ nữ. Không khó để nhận ra đâu là “cò” bởi họ thường đeo một chiếc túi nhỏ phía trước ngực hoặc bên hông người, liên tục tìm kiếm những “con mồi” cho riêng mình,… tiếp cận được khách hàng “cò” lập tức hỏi: “Làm giấy tờ à, có muốn làm nhanh không?”.

Khi khách hàng cần làm sổ KT3 “cắn câu”, họ chỉ cần đặt cọc cho “cò” từ 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng, kèm theo chứng minh photo + bản gốc, “cò” sẽ đưa cho khách hàng 1 tờ giấy để khai tên, tuổi, quê quán, địa chỉ,… và hẹn bằng miệng ngày lấy.

Đa phần “cò” giấy tờ đều đưa ra mức giá chung: 1,5 đến 2 triệu đồng đối với người muốn làm sổ KT3.

Khảo sát giá cả tại khu chợ kỳ lạ này, đa phần “cò” giấy tờ đều đưa ra mức giá chung: 1,5 đến 2 triệu đồng đối với người muốn làm sổ KT3 với dịch vụ “thần tốc” sáng giao tiền chiều cùng ngày có sổ. Khi giao dịch với khách hàng được hoàn tất “cò” sẽ gọi điện cho một người nào đó để hỏi ý kiến và chốt lịch ngày lấy sản phẩm.

Với tâm lý “đi đường tắt nhanh hơn”, nhiều người đã tìm đến "cò" để làm thủ tục nhanh gọn, mặc dù chưa biết giấy tờ này có bị làm giả, hay đơn giản là bị lừa tiền?

Nhưng vẫn có rất nhiều người dân nhẹ dạ cả tin bất chấp may rủi, không tuân thủ các bước nộp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật mà tìm đến cò.

Được biết, đường dây “cò” dịch vụ làm giấy tờ nhanh đã được hình thành, hoạt động ở bãi gửi xe toà nhà B4 đường Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, TP.Hà Nội từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa bị cơ quan chức năng nào phát hiện và xử lý. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu giấy những giấy tờ “cò” làm có phải là giả hay không?

Còn nữa…

Nhóm PV