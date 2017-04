Choáng với kiểu làm đẹp bằng… máu, mỡ của chính mình

Chưa biết công dụng của tế bào gốc như thế nào, nhưng trên thị trường có đến 1.001 dạng tế bào gốc được các spa, cơ sở làm đẹp quảng cáo, rao bán. Từ những lời quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi của các spa, cơ sở làm đẹp…, PV như lạc vào “mê hồn trận” tế bào gốc. Tại spa Hienanh địa chỉ tại Phố Vọng (Hà Nội), PV ngỡ ngàng khi được nhân viên khẳng định uy tín của mình bằng liệu trình làm đẹp từ máu người.

PV được tư vấn về cách làm đẹp tự thân để trị sẹo và mụn. Khi nói đến tình trạng da bị sẹo của mình, nhân viên này tư vấn: “Nếu sẹo sau mụn thì em phải cấy, kết hợp với kem để trị liệu dứt điểm. Cả tiêm cả cấy tế bào gốc thì giá là 2,8 triệu đồng, đang giảm còn 1,8 triệu đồng nhưng em phải kết hợp cả dùng thêm kem thì tổng là 4,2 triệu đồng”. Để khẳng định chất lượng, nhân viên này tuyên bố chỉ một lần là đẹp luôn. Như vậy chỉ cần chưa đến 5 triệu đồng, PV có thể có một làn da “đẹp không tì vết”?!.

Một sản phẩm được cho là chế từ nhau thai người bán trên mạng xã hội.

Được biết, với việc làm đẹp này, tế bào gốc được tiêm vào cơ thể sau khi được lấy trực tiếp từ máu của chính… người đến làm đẹp. Khi chúng tôi tỏ vẻ nghi ngại, nhân viên này tiếp tục bồi thêm: “Bên chị hiện có 2 loại, một loại là tế bào gốc tự thân, giá 3,8 triệu đồng đang giảm còn 2,8 triệu; một loại tế bào gốc từ cuống rốn, nhau thai người của Mỹ, rẻ hơn, 2,8 triệu giảm còn 1,8 triệu. Nếu em muốn làm thì còn phải cấy trên da, ở đây bên mình sẽ dùng kim tan trong da chứ không phải máy lăn kim bình thường. Đây là công nghệ mới nhất, mỗi cái kim nó chỉ nhỏ bằng lỗ chân lông là cùng. Sau khi cấy trên da, kim sẽ ở trong da 3 ngày, sau đó sẽ tự tan ra, bong lớp thân đi, làn da mới hấp thụ sạch trong một lần. Khi đó, da đẹp lên trông thấy, sẹo sau mụn hết tới 90%. Bọn mình sẽ lấy máu bình thường như lấy ở ven của em sau đó cho vào máy lọc ra tế bào gốc. Vì là tế bào gốc của chính mình nên em không sợ dị ứng, không có tác dụng phụ”.

Tuy rất sốc vì cách làm đẹp kiểu “hấp, tiêm”, PV vẫn cố hỏi có được giảm giá gì không, nhân viên spa lập tức xua tay: “Không em ạ, lấy tế bào gốc phải đưa qua máy tách, máy nó cả tỉ đồng, chứ dùng loại máy rẻ tiền nó không ra tế bào gốc được đâu”. Nhân viên này cũng không quên quảng cáo: “Việc lấy tế bào gốc tươi rất khó. Chị làm ở viện chứ không làm ở spa, chị phải mang đến viện tách. Bên chị có liên kết với bệnh viện như Bạch Mai, Việt Đức. Em muốn đến viện nào tùy em”.

Vì đã được tư vấn trước nên PV biết các gói trị liệu thường có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng nhưng tại thẩm mỹ viện G. (quận 3, TP.Hồ Chí Minh) lại bất ngờ có gói khuyến mại với giá 179 ngàn đồng/liệu trình. Theo lời tư vấn của nhân viên spa: “Các gói sản phẩm bên mình có cả tế bào gốc từ cuống rốn em bé, giá thành khoảng hơn 1 triệu đồng/ống. Sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện, bạn phải thường xuyên bôi trực tiếp tế bào gốc lên da mới đạt được hiệu quả. Các vết sẹo, rỗ sẽ lành, da bạn sẽ trẻ hóa nhanh chóng...”.

Vì chưa có cơ quan này kiểm chứng nên tác dụng thực sự của công nghệ làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn đang là một ẩn số. Lần theo địa chỉ một spa có tên Red Gold trên đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội), chúng tôi nhận được sự chăm sóc tận tình của tư vấn viên. Nữ nhân viên nhanh chóng đem hàng loạt chứng nhận, bằng khen kèm theo cuốn catalog giới thiệu sản phẩm. Những gói sản phẩm làm đẹp được đưa ra với giá từ vài chục, thậm chí đến cả trăm triệu đồng.

Máu từ chính cơ thể người sẽ không có tác dụng phụ?

Do đã được tư vấn về làm đẹp bằng cuống rốn trẻ em nên chúng tôi hỏi về vấn đề này, thế nhưng, chúng tôi lại nhận được câu trả lời về sản phẩm từ tế bào gốc của ngựa bạch. Các gói lăn kim tế bào gốc ở đây có giá trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng, liệu trình kéo dài, và cứ cách 20 ngày, chúng tôi sẽ phải đến lăn kim một lần.

Khi biết PV muốn tìm hiểu kỹ về tế bào gốc, nữ nhân viên tư vấn giải thích nhiệt tình thêm: “Nói đến tế bào gốc, chúng ta chỉ cần hiểu nôm na đó là một bộ phận, tế bào của cơ thể động vật, con người được lấy ra và nuôi cấy để tạo thành tế bào gốc. Làm đẹp bằng công nghệ này thường có sự kết hợp giữa sản phẩm chiết xuất từ tế bào gốc với các phương pháp lăn kim hoặc sử dụng trực tiếp tế bào gốc”.

Khi PV hỏi về chất lượng và giấy chứng nhận sản phẩm, nhân viên này cho biết: “Sản phẩm của bọn chị có giấy chứng nhận chất lượng, đảm bảo sau khi em thực hiện liệu trình bằng tế bào gốc ở đây, da em sẽ láng bóng, chắc khỏe, không cần dùng kem phấn... Skincare là loại sản phẩm duy nhất về tế bào gốc được cấp phép và được sử dụng trên thị trường mà chỉ ở spa của chị mới có do giáo sư nổi tiếng Phan Toàn Thắng đã phát hiện và sáng chế ra (?!!). Vì chiết xuất từ cuống rốn ngựa bạch nên mọi vết thương, sẹo do bỏng và các loại nám, tàn nhang, sản phẩm này đều tái tạo và triệt để được hết. Do đó, nếu sử dụng sản phẩm này, em có thể yên tâm”.

Khi chúng tôi ngỏ ý xin cuốn catalog giới thiệu sản phẩm để tìm hiểu kỹ hơn thì nhân viên spa từ chối với lý do công ty cung cấp sản phẩm chỉ cho 1 cuốn!?.

Tiếp tục tìm đến các spa khác trên địa bàn Hà Nội, PV khá ngỡ ngàng khi trên thị trường hiện nay, không ít spa nói mình có người nhà hoặc là cơ sở hợp tác với giáo sư Phan Toàn Thắng (?). Các sản phẩm được làm từ máu, mỡ, xương… vẫn được quảng cáo và giới thiệu. Từ công nghệ tế bào gốc tự thân PRP đến Skincare chiết xuất từ cuống rốn ngựa bạch, tế bào gốc C.P.U, một số khác có nguồn gốc từ táo, đậu nành, nhân sâm..., đặc biệt một số khác được lấy từ cuống rốn em bé cũng vẫn được công khai rao bán.

Các sản phẩm được giới thiệu mạnh nhất tại các spa, cơ sở làm đẹp và các trang bán hàng vẫn là các loại nhau thai như nhau thai cừu, ngựa, lợn… đến nhau thai người. Đối với việc làm đẹp, hầu hết các spa đều đưa ra những lựa chọn “trên trời”, từ động vật và có giá rất “chát”. Qua khảo sát của PV, hầu hết spa nào cũng có liệu trình làm đẹp từ tế bào gốc với đủ loại...

L.C - D.N